الامارات | الإمارات والسعودية والبحرين الأكثر مشاركة في «عربية السيدات 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية والبحرين الأكثر مشاركة في «عربية السيدات 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت سجلات المشاركة في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل، عن أكبر مشاركة خليجية في تاريخ الدورة، إذ تصدّرت دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، قوائم الدول العربية المشاركة في 9 ألعاب.

وتتطلع الإمارات لحصيلة ثقيلة من الذهب، إذ تشارك في جميع الألعاب المطروحة في الحدث، وهي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، الفروسية، المبارزة، ألعاب القوى، الكاراتيه، القوس والسهم، فيما تشارك المملكة العربية السعودية في ثماني ألعاب باستثناء الرماية، بينما تخوض أندية البحرين مشاركات على صعيد الألعاب جميعها دون الفروسية.

وتستعد دولة الكويت للمشاركة على صعيد 6 ألعاب هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، ألعاب القوى، الكاراتيه، فيما تخوض راميات سلطنة عُمان غمار منافسات قوية إلى جانب نظيراتهنّ العربيات في البطولة في ميدان الرماية.

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وعن هذه المشاركة قالت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، ندى عسكر: «ما كشفته الأرقام حول المشاركة الخليجية الكبيرة التي نعتزّ بها، تشير إلى مدى اهتمام جميع الأندية واللجان والاتحادات الرياضية بالمشاركة على صعيد مختلف الألعاب، كما أنها تعكس المستوى الكبير والمتطور الذي وصلت له الرياضة النسائية في منطقة الخليج العربي». وأضافت في تصريحات صحافية: «هذا الرقم الكبير الذي سجّلته بلادنا الخليجية على صعيد مشاركتها في مختلف ميادين المنافسة يدلّ على مدى الخبرات والمهارات الكبيرة التي تمتلكها اللاعبات في المنافسات اللواتي يتجهّزن لخوض غمارها، كما أنها تعكس مستويات التنافس بين الدول، وهذا كلّه يصبّ في مصلحة المناخ الرياضي في المنطقة الخليجية، وينعكس بشكل كبير على المنتخبات الأولى والفرق الوطنية، ونتطلع لأن نشهد على منافسات شريفة تنقل ملمحاً مشرّفاً للمستويات الرياضية المتطورة التي تتمتع بها الأندية المشاركة».

16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب

يشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي ترعاها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، 16 دولة، وتتنافس في 9 ألعاب هي: الرماية، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والفروسية، والمبارزة، والقوس والسهم، والكاراتيه.