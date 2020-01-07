الامارات | النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق النصر المركز الأول بلقب الرجال الفئة «أ»، في بطولة كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية، التي أقيمت للمرة الأولى ضمن أنشطة اتحاد ألعاب القوى بمبادرة ورعاية من نادي النصر.

شارك في البطولة التي جرت منافساتها في حديقة الورقاء 630 لاعباً ولاعبة، يمثلون 22 نادياً، تنافسوا في أربعة سباقات للعموم والشباب والناشئين والأشبال.

وتمكّن عدّاء نادي النصر، سمير أجواهر، من قيادة «العميد» للمركز الأول، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 8 كلم، في زمن قدره 24.09 دقيقة، وجاء ثانياً زميله نعمان العساوي بزمن 24.10 دقيقة، وحل ثالثاً جاكوب كوسغي من دبا الحصن

بـ24.14 دقيقة، فيما تمكن حتا من الفوز بلقب الرجال للفئة «ب»، محققاً المركز الأول على صعيد الفرق.

وحقق لاعب نادي البطائح عبدالعالي بوعزاي المركز الأول لمنافسات الفردي بزمن قدره 24.31 دقيقة.

وتوّج العين بلقب الشباب للفئة «أ»، وجاء دبا الحصن ثانياً، والنصر ثالثاً، بينما سيطر العين على المراكز الثلاثة الأولى للفردي بواسطة محمد حامد الذي حل في الصدارة بزمن 22.46 دقيقة، ومحمد عطوة ثانياً بـ22.49 دقيقة، ومحمد طه إسماعيل الذي جاء في المركز الثالث بـ23.06 دقيقة.

Advertisements

وانفرد الحمرية بلقب الشباب الفئة «ب»، بعدما حقق المراكز الثلاثة الأولى، فيما نال العين لقب الناشئين الفئة «أ»، وحقق خورفكان لقب الناشئين الفئة «ب»، وتوّج العين بلقب الأشبال الفئة «أ»، والحمرية بلقب الأشبال الفئة «ب».

وفي منافسات البنات، حقق دبا الحصن المركز الأول، وجاء الإمارات في المركز الثاني، ثم البطائح ثالثاً.

حضر منافسات السباق وتتويج الفائزين كلٌّ من: الأمين العام لاتحاد القوى صالح محمد حسن، والأمين العام المساعد راشد سلطان الكتبي، وعضو مجلس شركة النصر للألعاب الرياضية منصور الفلاسي، والمدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية محمد العور، وعضو مجلس ادارة نادي حتا عيسى البدواوي، وأمين سر نادي فلج المعلا سعيد الغفلي، ومدير الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة عمر عبدالرحمن.

وجرى تكريم عدد من نجوم اللعبة السابقين، الذين سبق لهم تحقيق نتائج دولية بارزة، في مقدمتهم عمر السالفة بطل مسافات السرعة والحاصل بطولة آسيا، ومحمد عامر بطل المسافات الطويلة، إضافة إلى رئيس لجنة الحكام قنبر محمود غلوم.

وأكد صالح محمد حسن، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً، مثمناً مبادرة نادي النصر برعاية وإطلاق هذه البطولة للمرة الأولى.

وقال أمين عام اتحاد ألعاب القوى في تصريحات صحافية: «مشاركة 630 لاعباً ولاعبة، أعطى البطولة زخماً كبيراً وقوة على صعيد المنافسات، وهو ما وضح من خلال التوقيتات الزمنية بين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المنافسات الأربع». وأضاف: «لاشك أن استمرار إقامة هذه البطولة سيعزز من النشاط المحلي للاعبين واللاعبات المواطنين ويرفع من مستوى التنافس، وهو ما سيصب في مصلحة الفرق الوطنية».

عدّاء النصر سمير أجواهر قطع مسافة السباق، البالغة 8 كلم، في 24.09 دقيقة.