الامارات | «أبيض الشابات» خامس بطولة غرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشابات» خامس بطولة غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني للشابات تحت 18 سنة المركز الخامس في بطولة غرب آسيا المقامة في مملكة البحرين بعد فوزه على منتخب الكويت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أول من أمس باستاد مدينة خليفة الرياضية.

سجل هدفي الأبيض اللاعبة روان الحمادي (42) واللاعبة شهد خالد في الدقيقة (59).

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وكان المنتخب فاز على العراق «4-2»، وخسر أمام لبنان «3-1» ثم تعادل سلبياً مع منتخب الأردن.

وأكدت مدرب المنتخب حورية الطاهري، أن «مشاركة أبيض الشابات في بطولة غرب آسيا ناجحة بكل المقاييس، وأكسبتنا خبرات المواجهات الدولية الرسمية، خصوصاً للعناصر المنضمة حديثاً لقوام المنتخب التي تحتاج للاحتكاك بمنتخبات قوية لمساعدتهن على صقل قدراتهن الفنية والبدنية».