الامارات | بعثة المنتخب الأولمبي تُغادر إلى بوريرام اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبي تُغادر إلى بوريرام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، معسكره في بانكوك بتايلاند، استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها تايلاند في الفترة من 8-26 الجاري، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

وخاض المنتخب بروفة أخيرة أمام فريق موانغتونغ يونايتد التايلاندي، كانت عبارة عن تقسيمة سعى خلالها المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي ماسيج سكورزا، لمنح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل المواجهة الأولى المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام منتخب فيتنام، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة اليوم إلى مدينة بوريرام، التي ستستضيف مباريات المجموعة الرابعة.

من جهته التقى سفير الدولة لدى تايلاند سيف عبدالله الشامسي، أمس، أعضاء الجهاز الفني والإداري، ولاعبي المنتخب، بحضور عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية غانم الهاجري، حيث أكد السفير ثقته بقدرة المنتخب على الظهور بشكل إيجابي في هذه البطولة المهمة، والمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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من جانبه، أشاد المشرف الإداري للمنتخب الأولمبي عبدالقادر حسن، بانضباط اللاعبين والتزامهم الكامل خلال المعسكر الإعدادي المقام بالعاصمة التايلاندية بانكوك، مثمناً الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني للمنتخب، للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل انطلاقة البطولة.

وأكد عبدالقادر حسن أن التدريبات تتواصل بصورة يومية وبحماسة كبيرة من قبل اللاعبين.

الحمادي: جاهزون للتحدي

أعلن مدافع نادي الجزيرة والمنتخب الأولمبي خليفة الحمادي، اكتمال جاهزية اللاعبين لانطلاقة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، مؤكداً أن كل العناصر الموجودة في صفوف المنتخب على أهبة الاستعداد، ورهن إشارة الجهاز الفني للمنتخب، مضيفاً أن كل لاعب يتوق إلى المشاركة، وتقديم جهده في الملعب، والإسهام مع زملائه في تحقيق الانتصارات.

خاض المنتخب بروفة أخيرة أمام فريق موانغتونغ التايلاندي للوقوف على مستوى اللاعبين.