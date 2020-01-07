الامارات | كوبكا يشارك في «تحدي الأبطال» على حلبة مرسى ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن كوبكا يشارك في «تحدي الأبطال» على حلبة مرسى ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سينضم اللاعب الأميركي بروكس كوبكا المصنف الأول عالمياً، إلى نجمي الجولة الأوروبية للغولف النمساوي بيرند فيسبرجر والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك في أول مسابقة «تحدي الأبطال» لموسم 2020، التي تستضيفها حلبة مرسى ياس يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الفعاليات المصاحبة ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وسيشارك كوبكا، الذي حصد أربع بطولات كبرى، للمرة الأولى في «تحدي الأبطال»، الذي سيقام هذه المرة في حلبة مرسى ياس الشهيرة في أبوظبي، التي تستضيف سنوياً سباق الفورمولا1، حيث سيشاهد 5000 متفرج ستة من أكبر نجوم الغولف يتنافسون في اللقب بتنسيق مثير وجهاً لوجه بتصويب كرات الغولف.

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ويعود كوبكا نجم الفريق الأميركي في كأس رايدر، للمشاركة في بطولات الغولف التنافسية في حدث سلسلة رولكس في موسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية 2020، وذلك من بوابة أبوظبي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في أكتوبر الماضي، وسيكون «تحدي الأبطال» هو أفضل طريقة لبدء الموسم.

وقال كوبكا في تصريحات صحافية: «سيكون (تحدي الأبطال) وسيلة رائعة لبدء أول أسبوع لي في البطولة، وأتطلع إلى المشاركة، ومن الرائع أن تتاح لي فرصة لعب الغولف في مثل هذا الموقع الشهير مثل مرسى ياس».

وتابع: «إنه مكان مذهل، خصوصاً عندما تشاهده على التلفزيون مع سباق سيارات الفورمولا ، لذلك أنا متأكد من أنها ستكون ليلة ممتعة في أبوظبي».