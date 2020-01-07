الامارات | تراجع مستوى العين يؤثر بشكل مباشر في المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مستوى العين يؤثر بشكل مباشر في المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رياضيون أن تراجع مستوى فريق العين له تأثير بشكل مباشر في المنتخب الوطني لكرة القدم، معتبرين أن الفترة التي كان فيها «الزعيم» في قمة عطائه انعكس ذلك بصورة إيجابية على «الأبيض»، لوجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين في صفوفه، لكن التراجع الذي شهده الفريق البنفسجي في الفترة الماضية أثر حتى في عدد اللاعبين العيناويين في قائمة «الأبيض»، رغم الخبرات الدولية التي اكتسبوها في دوري أبطال آسيا مع فريقهم أو في المشاركات الخارجية مع المنتخب.

ولا يقدم فريق العين حتى الآن المستوى المتوقع منه، على الرغم من كونه أحد الأندية المرشحة للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 21 نقطة فقط، وبفارق ثماني نقاط عن فريق شباب الاهلي المتصدر، وجاءت معظم انتصارات الفريق بصعوبة بالغة، وقد بدأ الفريق عام 2020 بالخسارة على أرضه أمام شباب الأهلي 1-2.

وتراجع عدد لاعبي فريق العين في قائمة المنتخب الوطني التي تم استدعاؤها للمعسكر الحالي تحت قيادة المدرب الجديد، الصربي إيفان يوفانوفيتش، إلى أربعة لاعبين فقط، بعد أن كانت تشكيلة «الأبيض» سابقاً تشهد مشاركة ما بين 6-7 لاعبين كأساسيين في التشكيلة الرسمية، غير أن تقدم بعض لاعبي «الزعيم» في السن، والاستراتيجية الجديدة للمدرب السابق، الهولندي فان مارفيك، أسهمت في تراجع عدد لاعبي العين الدوليين إلى ثلاثة حافظوا لفترة طويلة على مقاعدهم.

وكان المنتخب الوطني ودّع، الشهر الماضي، دورة كأس الخليج العربي «خليجي 24» بصورة مبكرة، وتحديداً من مرحلة المجموعات دون أن يقدم أي مستوى مقنع، على الرغم من أن مشاركته جاءت بوصفه وصيف النسخة السابقة التي أقيمت في الكويت.

من جانبه، استغرب لاعب فريق العين السابق، جمعة خاطر، تراجع عدد لاعبي فريق العين في قائمة المنتخب الوطني، لكنه أشار إلى أن اللاعبين هم من يفرضون أنفسهم على المدرب بتألقهم، وأن العطاء هو الفيصل دائماً، لافتاً إلى انه في السنوات الماضية ظل فريق العين يشكل العمود الفقري للمنتخب، خصوصاً أنه كان يمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين الموهوبين.

وتساءل جمعة خاطر قائلاً: «متى سيكون فريق العين جيداً وهو لا يملك لاعبين مواطنين جيدين؟»، وأضاف: «الفترة الحالية تشهد ندرة كبيرة من اللاعبين الموهوبين القادرين على دعم صفوف المنتخب الوطني، وليس نادي العين فقط هو الذي لا يمتلك مواهب تدعم المنتخب الوطني، لأن الفترة الحالية كل الأندية تعاني الأمر ذاته، لسنين طويلة ظل نادي العين هو الفريق الذي يدعم المنتخب باللاعبين، ولكن من المستغرب أن الأمر تغيّر الآن».

بدوره، قال عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، سلطان حارب، إن مستوى أغلب لاعبي فريق العين الذين كانوا يدعمون المنتخب في الفترة الماضية في تراجع بسبب التقدم في العمر أو لأسباب أخرى، وإن هنالك لاعبين لا يقدمون المستوى نفسه الذي يظهر به اللاعب بندر الأحبابي الذي يمتاز بالروح القتالية.

وأشار سلطان حارب إلى أن الأندية الكبيرة مثل فريق العين على مستوى العالم تساعد المنتخب الوطني، وقال: «أقرب مثال على ذلك المنتخب الاسباني الذي يعتمد على لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، وهناك في ألمانيا يعتمد المنتخب على بايرن ميونيخ، عموماً الأندية الكبيرة هي التي تدعم المنتخب باللاعبين الجيدين».

وأضاف: «بالنظر الى نادي العين فإن من أسباب بروز لاعبيه في المباريات الخارجية هي الأجواء الموجودة فيه، بجانب الاستقرار الإداري والمالي، لذلك فإن لاعبيه لديهم الثقة الكبيرة بتعزيز شخصية المنتخب، في الفترة الحالية يمكن القول إن معظم لاعبي فريق العين مستواهم في تراجع، إما لتقدمهم في السن أو لأسباب أخرى».

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من جهته، قال مدرب فريق العين، غازي فهد، الذي تولى تدريب «الزعيم» بصورة مؤقتة قبل التعاقد مع البرتغالي بيدرو ايمانويل، إن فريق العين باسمه الكبير ربما في بعض الأحيان يحدث للاعبيه هبوط في المستوى، ولكن مع ذلك ينجحون في العودة السريعة لمكانهم الطبيعي، وأن التأثير يمكن أن يصل حتى للمنتخب الوطني، إذ لم يكونوا في حالتهم الطبيعية.

وقال غازي فهد إن زيادة عدد لاعبي العين في المنتخب الوطني إلى أربعة، بعد أن كانوا ثلاثة فقط في دورة كأس الخليج العربي، يعطي مؤشراً جيداً الى عودتهم لمكانهم الطبيعي، وأضاف أن «اللاعبين الذين تم استدعاؤهم يستحقون الانضمام بالفعل لقائمة المنتخب، بكل تأكيد ينتظر منهم الكثير ليقدموه للمنتخب الوطني».

«الفترة الحالية تشهد ندرة كبيرة باللاعبين الموهوبين».

«إسبانيا تعتمد على لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، وألمانيا على بايرن ميونيخ».

أداء العين في تراجع، ويحتل حالياً المركز الخامس بـ21 نقطة فقط.

خالد عيسى والأحبابي وبرمان احتفظوا بمقاعدهم في المنتخب.

استدعى المدرب الصربي 4 لاعبين من العين هم: خالد عيسى ومهند العنزي ومحمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي ثم استبعد محمد عبدالرحمن لعدم الجاهزية.

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لاعبين فقط تم استدعاؤهم للمعسكر الحالي، بعد أن كانت التشكيلة سابقاً تضم ما بين 6 - 7 لاعبين.