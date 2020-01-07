الامارات | 10 لاعبين عرب حفروا أسماءهم على الكرة الذهبية في إفريقيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل اثنان من اللاعبين العرب، اليوم، في منافسة ساخنة مع السنغالي ساديو ماني، للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء «2019».
وترشح المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز مع ماني للفوز بالجائزة، وسط تكهنات كبيرة بأن الجائزة ستضيع من اللاعبين العرب، الذين سيطروا عليها في آخر ثلاثة أعوام، لمصلحة النجم السنغالي.
ويملك النجوم العرب تاريخاً ليس بالكبير مع الكرة الذهبية في إفريقيا، إذ كان اللاعبون من غير أصول عربية هم الأكثر تتويجاً واستحواذاً على ألقابها منذ أن انطلقت رسمياً عام 1970.
وتسلط «الإمارات اليوم»، الضوء على 10 لاعبين عرب توجوا بلقب الأفضل في القارة الإفريقية.
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