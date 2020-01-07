الامارات | الإمارات تتقدم بملف استضافة مؤتمر للطب الرياضي الآسيوي 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتقدم بملف استضافة مؤتمر للطب الرياضي الآسيوي 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم في اجتماعها الثاني، أول من أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، التقدم بملف استضافة المؤتمر السابع للطب الرياضي للاتحاد الآسيوي 2022.

وحضر الاجتماع كلٌّ من: نائب رئيس اللجنة عبدالله الجنيبي، والأعضاء حميد الطاير، هشام الزرعوني، علي حمد، أحمد بن درويش، عيسى مير، خلفان بالهول، أمل بوشلاخ، عائشة الطنيجي، والأمين العام محمد عبدالله هزام الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر، وعبدالله الكنزي مقرراً.

ووافقت اللجنة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 12 الجاري، لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولائحتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، فيما اعتمدت الميزانية العامة لاتحاد الكرة لعام 2020.

واعتمدت اللجنة برامج منتخباتنا السنية للفترة المقبلة، حيث سيشارك منتخب الشباب مواليد 2001-2002 في بطولة كأس العرب في السعودية من 18 فبراير إلى 3 مارس 2020، وبطولة غرب آسيا في لبنان من 14 إلى 25 مارس 2020، فيما سيشارك منتخبنا للشباب مواليد 2003 في بطولتين وديتين، الأولى في هونغ كونغ من 4 إلى 10 فبراير 2020، والثانية في الإمارات من 9 إلى 16 أبريل 2020، وذلك ضمن برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2022 ونهائيات 2023.

وبالنسبة لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة، الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا المقررة في البحرين 2020، فتم اعتماد برنامج إعداده الذي يشمل تجمعات داخلية وخارجية، ولعب بطولة دولية ودية في كرواتيا من 25 فبراير إلى 4 مارس المقبل، فيما يشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة مواليد 2006 في بطولة دولية ودية في هونغ كونغ للفترة من 4 إلى 10 فبراير 2020، وبطولة دولية أخرى في إيطاليا من 26 أبريل إلى 3 مايو 2020، ضمن الإعداد المبكر لتصفيات 2022 ونهائيات 2023.

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كما تم اعتماد مشاركة منتخب الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2020.

واعتمدت اللجنة تسمية الدكتور محمد سعيد الحتاوي نائباً لرئيس لجنة المسابقات، فيما تم اعتماد نتائج اختبارات المشاركين في دورة الحكام المستجدين لكرة القدم نوفمبر 2019، وكذلك نتائج اختبارات المشاركين في دورة حكام كرة قدم الصالات أكتوبر 2019.

ووافقت اللجنة على تقديم ملف استضافة المؤتمر السابع للطب الرياضي للاتحاد الآسيوي 2022، مع تكليف اللجنة الطبية بدراسة كل الأمور الخاصة بالاستضافة، ورفع توصياتها قبل يوم 9 يناير الجاري.

واعتمدت اللجنة كذلك الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف، وعرضها على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

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الجاري الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.