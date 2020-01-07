الامارات | مانيه مرشّح أبرز في جوائز الـ «كاف» على حساب صلاح ومحرز

شكرا لقرائتكم خبر عن مانيه مرشّح أبرز في جوائز الـ «كاف» على حساب صلاح ومحرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مدينة الغردقة المصرية، اليوم، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وأبرزها أفضل لاعب في 2019، وسط ترجيحات بأن تصب لمصلحة السنغالي ساديو مانيه، على حساب المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ويتنافس الثلاثة على لقب جائزة أفضل لاعب التي توّج بها المصري في العامين الماضيين، وسيصبح بحال نيلها مرة جديدة، ثالث لاعب فقط يتم اختياره الأفضل بعد الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا.

لكن التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة مالت لترشيح تتويج زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، السنغالي مانيه، بلقب أفضل لاعب لعام 2019، الذي شهد تتويجه مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والكأس السوبر الأوروبية، وختاماً بلقب كأس العالم للأندية في النسخة التي استضافتها الدوحة في ديسمبر.

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وما يزيد من ترجيحات تتويج مانيه (27 عاماً)، بعد فشله في ذلك في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين، هي التقارير التي تشير الى غياب صلاح ومحرز عن الحفل المقرر مساء اليوم في منتجع سياحي في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي رسمياً أسماء اللاعبين الحاضرين أو الغائبين.

التتويج القاري الجزائري يتوقع أن يفضي الى تكريم المدير الفني للمنتخب جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب إفريقي لعام 2019، بعدما قاد تشكيلته الى رفع الكأس بعد سبعة انتصارات في سبع مباريات، وأداء هجومي لقي إشادة المنافسين قبل المشجعين، ودكة بدلاء لم تقل شأناً عن الأساسيين.

ويتنافس بلماضي مع التونسي معين الشعباني الذي قاد الترجي الى الفوز بلقب أبطال إفريقيا لموسمين متتاليين والحلول خامساً في مونديال الأندية، وآليو سيسيه الذي قاد السنغال الى نهائي كأس الأمم الإفريقية قبل أن يخسر أمام الجزائر.