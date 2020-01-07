الامارات | الدرمكي يطالب لاعبي دبا الحصن بمواصلة بناء «فريق المستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدرمكي يطالب لاعبي دبا الحصن بمواصلة بناء «فريق المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، إبراهيم الدرمكي، لاعبي الفريق الأول على الحفاظ على الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها الفريق، والاستعداد بشكل مميز اثناء التدريبات اليومية للمساهمة المباشرة بتطبيق الخطة الاستراتيجية المتمثلة ببناء فريق قادر على الحفاظ على مكانة وتاريخ النادي، خصوصاً خلال المباريات المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الحالية المستمرة حتى 17 الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال الدرمكي لأعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة المدرب سليمان حسن البلوشي واللاعبين وإداريي الفريق، قبل خوض اللاعبين أول حصة تدريبية بعد إجازة راحة قضاها الفريق.

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وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم»: «توجهت للاعبين بنصائح من شأنها تعزيز الروح العالية التي يتمتعون بها، وأن عليهم ان يلتزموا بالتعليمات الفنية والإدارية للإسهام بدورهم في تطبيق الخطة الاستراتيجية المتمثلة ببناء فريق للمستقبل، وأن عليهم التركيز على التدريبات وعدم الالتفات لأي شيء يعكر عليهم أجواء العمل المثمر».

وتابع: «أشعر بسعادة لروح الألفة والتعاون التي تجمع أعضاء الفريق وروح الأسرة الواحدة، وأتمنى ان تتعزز بتحقيق ما يصبو اليه أبناء مدينة دبا الحصن».

يذكر أن دبا الحصن يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف المتصدر الإمارات 18 نقطة، إلا أن الأول خاض مباراة أقل من الصقور.