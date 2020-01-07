الامارات | شباب الأهلي يتصدّر تقييم أكاديميات كرة القدم.. النصر ثانياً.. الوصل ثالثاً

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتصدّر تقييم أكاديميات كرة القدم.. النصر ثانياً.. الوصل ثالثاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي نتائج تقييم أكاديميات أندية كرة القدم في أندية دبي للموسم الرياضي 20-8-2019، والتي أسفرت عن فوز أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم بالمركز الأول، وحصول أكاديمية النصر على المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى أكاديمية الوصل، وحلت أكاديمية حتا في المركز الرابع.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «يقوم مجلس دبي الرياضي سنوياً بتقييم وتصنيف أكاديميات دبي لكرة القدم وفق أربع فئات، انطلاقاً من دوره في الإشراف والرقابة على كل المؤسسات الرياضية من أجل المساهمة في الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة، بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية الحكومية المعتمدة، ودعم برامج وخطط الانتقال من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف في الرياضات كافة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في دعم الأكاديميات الرياضية، بما من شأنه خلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات أفراد المجتمع، وتتيح فرصاً للناشئين لاكتشاف وصقل مواهبهم الرياضية، وتحفيزهم نحو تحقيق نتائج رياضية باهرة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف البيان: «يتعاون مجلس دبي الرياضي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل تطوير قطاع الأكاديميات، حيث يتم تنظيم لقاءات وورش عمل، كما تم تنظيم زيارات ميدانية للخبراء الفرنسيين برفقة ممثلين من مجلس دبي الرياضي للاطلاع وتقييم عمل الأكاديميات الكروية في أندية وشركات كرة القدم بدبي».

ويأتي تقييم وتصنيف الأكاديميات السنوي بعد أن أطلق مجلس دبي الرياضي دليل تقييم وتصنيف الأكاديميات الرياضية بإمارة دبي، الذي يُعد وثيقة العمل الأساسية التي تتضمن متطلبات مجلس دبي الرياضي في مجال تنظيم الأكاديميات الرياضية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي 2021 والخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي 2016-2021 ومتطلبات الاتحادات الرياضية الدولية، ويبلغ مجلس دبي الرياضي مع بداية كل موسم رياضي الأندية وشركات كرة القدم من أجل الاطلاع على استمارة التقييم والتصنيف والاستعداد من أجل استيفاء المعايير والمؤشرات المطلوبة. كما يتم عقد اجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية للقاء المشرفين على الأكاديميات الرياضية من أجل شرح ومناقشة محتوى نظام التقييم والتصنيف. ومع نهاية الموسم الرياضي يتم جمع الوثائق المتعلقة بمختلف مؤشرات التقييم وتنظيم جلسات مع مديري الأكاديميات ومساعديهم والمديرين الفنيين، من أجل تقديم إيضاحات والتأكد من المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق والمستندات المرسلة.

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وتلتزم جميع الأكاديميات الرياضية بإمارة دبي المرخصة من مجلس دبي الرياضي بالمشاركة في التقييم السنوي لأجل الحصول على التصنيف المناسب. ويجب عليها استيفاء المعايير المطلوب تحقيقها للحصول على تصنيف (فئة أولى/‏‏ ذهبي- فئة ثانية/‏‏ فضي- فئة ثالثة /‏‏ برونزي). وتحافظ الأكاديميات الرياضية المستوفية لجزء من المعايير (فئة ثالثة/‏‏ برونزي) كحد أدنى على موافقة مجلس دبي الرياضي لترخيص الأكاديميات الرياضية.

20 معياراً للتقييم

تشمل استمارة التقييم 20 معياراً هي: الموارد البشرية، بيئة العمل، الخدمات الذكية، الأنظمة واللوائح، المنشآت والمواصلات، المالية والتسويق، التدريب والتعليم، الرعاية الطبية والتغذية، الشراكة المحلية والتعاون الدولي، الأنشطة المجتمعية، المواهب الرياضية، اللاعبون المسجلون، الفرق، اللاعبون المنضمون للمنتخبات الوطنية، حصص التدريب، المباريات، النتائج، السلوك والانضباط، اللاعبون الذين تم ضمهم للفريق الأول، والمبادرات الإبداعية.

- مجلس دبي الرياضي يتعاون مع الاتحاد الفرنسي من أجل تطوير قطاع الأكاديميات.