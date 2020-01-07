الامارات | معاقبة لاعبين من الوصل وبني ياس تبادلوا اللكمات

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة لاعبين من الوصل وبني ياس تبادلوا اللكمات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، نادي العين بالغرامة 10 آلاف درهم وتوجيه إنذار له لنزول أحد مشجعيه إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، وعاقبت اللجنة كذلك لاعبي الوصل تحت 21 سنة ماتيس وناتالا بالإيقاف مباراة واحدة وتغريم كل منهما 50 ألف درهم لقيامهما بتبادل اللكمات والاشتباك مع لاعب بني ياس عبدالله سلطان الذي عاقبته اللجنة أيضاً بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم.
وقرّرت اللجنة أيضاً معاقبة لاعب النصر تحت 21 سنة حمد حسن مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب من فريق الجزيرة دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة.
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