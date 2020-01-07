شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحفّز لاعبيه للهروب من شبح الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إعداد لائحة مالية جديدة بناء على طلب مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى للفريق، من اأجل تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل قصارى جهدهم خلال المباريات المقبلة والهروب من شبح الهبوط والعودة لدورى القسم الثانى.

ووفقا للواء أحمد سليمان، رئيس النادى، فإنه وافق على إعداد لائحة مالية بناء على طلب المدير الفنى لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم خلال المباريات المقبلة.

وأكد سليمان أن إدارة النادى رفضت الاستقالة التي سبق أن تقدم بها مجدى عبدالعاطى لثقتها في الجهاز الفنى وتقديرا للمجهود المبذول من جانبهم تجاه الفريق، وقال: الجهاز الفنى لم يقصر في عمله ويبذل مجهودا جبارا خلال التدريبات والمباريات ويبقى التوفيق فقط غائبا عن الفريق.

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وكشف رئيس النادى أنه بصدد التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وجميعهم من أصحاب الخبرة والكفاءة في الدورى الممتاز.

وأوضح سليمان أنه قرر صرف مكافأة إجادة للاعبين بخلاف مكافأة الفوز في حالة تخطى عقبة الجونة في المباراة المقرر أن تجمعهما اليوم بأسوان والحصول على الثلاث نقاط، على أمل استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة، والتى وضعت الفريق في دوامة الفرق المرشحة للهبوط.

من جانبه، أكد مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى للفريق، أن مباراة االجونة لن تكون سهلة للفريقين، خصوصا أن الطرفين يسعيان لتحقيق الفوز، كما أن المنافس يخوض المباراة بقيادة فنية جديدة وهو ما يجعل اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لنيل رضاه.

وقال عبدالعاطى: مباراة اليوم مهمة لفريق أسوان، ونأمل أن ننجح في اقتناص نقاطها الثلاث للهروب من الهبوط.