بعد غياب 23 عامًا.. إنتر يكسر عقدة "سان باولو" ويهزم نابولي بثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد غياب 23 عاما.. إنتر يكسر عقدة سان باولو ويهزم نابولي بثلاثية

الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365

كسر إنتر ميلان عقدة ملعب "سان باولو" الخاص بنادي نابولي، بعد غياب دام 23 عامًا، عقب انتصار النيراتزوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.



ويرجع آخر انتصار لإنتر ميلان على نابولي في سان باولو، إلى أكتوبر 1997 عندما حقق الفوز بهدفين نظيفين، ومنذ هذا الحين واجه فريق الجنوب في 13 مناسبة على نفس الملعب، هُزم 9 مباريات وتعادل 5 لقاءات.

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تقدم الضيوف بهدفين متتاليين عن طريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، في الدقيقتين 14 و33 من زمن أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39 قلص المهاجم البولندي ميليك النتيجة، بإحرازه هدف نابولي الوحيد.

واختتم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أهداف المباراة بإضافة الثالث لمصلحة إنتر ميلان في الدقيقة 62.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 45 نقطة احتل بها المركز الأول بالتساوي مع يوفنتوس، بينما تجمد رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز الثامن.