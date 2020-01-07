شكرا لقرائتكم بعد 9 سنوات.. طارق حامد يقترب من تكرار انجاز الصقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم طارق حامد عام استثنائي بكافة المقاييس بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كاس الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ ولقب كأس مصر فضلا عن الأداء الرائع الذي قدمه رفقة منتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والت أقيمت بمصر.
ويسعى حامد تكرارا انجاز أحمد حسن الذي توج بجائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء عام 2010، آخر مرة أقيمت حفل توزيع الجوائز في مصر، حيث فاز الصقر بالجائزة عقب قيادة منتخب مصر الأول للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2010.
ويعد محمد أبو تريكة هو آخر لاعب مصري توج بالجائزة عام 2013.
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