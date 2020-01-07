أخبار الأهلي اليوم الاثنين 6 - 1 - 2020.. قيد كهربا إفريقياً

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 6 – 1 – 2020 العديد من الأحداث المهمة فيما يخص تدريبات الفريق الأحمر أو تحسن الحالة الطبية لبعض اللاعبين المصابين، ولعل ابرز الأخبار:

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي علي استبعاد صلاح محسن مهاجم الفريق من قائمة الأهلي المسافرة إلى زيمبابوي لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا.

وحدد النادي الأهلي فجر بعد غدا الأربعاء موعداً للسفر الى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.