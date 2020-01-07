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شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 6 - 1 - 2020.. قيد كهربا إفريقياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 6 – 1 – 2020 العديد من الأحداث المهمة فيما يخص تدريبات الفريق الأحمر أو تحسن الحالة الطبية لبعض اللاعبين المصابين، ولعل ابرز الأخبار:
وحدد النادي الأهلي فجر بعد غدا الأربعاء موعداً للسفر الى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.
أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام ، حيث أثبتت الأشعة جاهزية اللاعب، لتدعيم فريقه في مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الإثنين، بإنهاء إجراءات قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب وسط الأهلي في القائمة الإفريقية للفريق ، موضحاً أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية .
قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم صفقة إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق لحين حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد ،الذي من المنتظر ان يضمه الفريق الأحمر خلال الأيام القادمة من أجل قيده خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية والتى تنتهي يوم 31 يناير ، ويتبقي للنادي الأهلي مقعد وحيد فقط ، حيث تعاقد الأهلي مع كهربا في صفقة انتقال حر ليصبح اول الصفقات الحمراء في الوقت الذي من المنتظر ان ينضم لاعب اخر لتلبية طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
حصل الخليج 365 على تفاصيل فشل مفاوضات الأهلي ولوزيرن السويسري بشأن انتقال المهاجم النيجيري بيليسينج إيليكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي كان يسعى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب لحسمها لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر.
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