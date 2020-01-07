شكرا لقرائتكم فوز صعب لأرسنال على ليدز في كأس إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ أرسنال الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم الاثنين بفوزه الصعب على ضيفه ليدز يونايتد من الدرجة الأولى بهدف نظيف في ختام مباريات الدور الثالث.

وواصل فريق "المدفعجية" انطلاقته الجيدة للعام الجديد بعد فوزه في مطلعه على ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة 21 من الدوري، ليحقق اليوم انتصاره الثاني تحت اشراف مدربه الاسباني ميكيل أرتيتا.

وكان ليدز، المتوج بلقب المسابقة مرة واحدة كانت على حساب أرسنال بالذات في نهائي عام 1972، الطرف الأفضل في الشوط الأول وهدد مرمى أصحاب الأرض في مناسبات عدة حيث سدد خمس مرات بين الخشبات الثلاث مقابل مرة واحدة لأرسنال، إلا أن جهود رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا ذهبت سدى.

رفع النادي اللندني، حامل اللقب في 13 مناسبة (رقم قياسي) آخرها عام 2017 تحت اشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر، مستواه في الشوط الثاني وافتتح التسجيل عن طريق الشاب ريس نيلسون الذي وصلته الكرة على باب المرمى إثر تشتيت خاطئ من المدافع الاسكتلندي باري دوغلاس لعرضية الفرنسي ألكسندر لاكازيت، قتابعها الانكليزي بسهولة في الشباك (55).

