شكرا لقرائتكم تعاقد بايرن مع الحارس نوبل لا يثير "اهتمام" نوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مانويل نوير حارس مرمى وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن تعاقد ناديه مع ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكه، ليس له أي علاقة بمستقبله في النادي البافاري.

ويستمر عقد نويل مع بايرن لمدة موسم آخر، ويبدو أن بايرن حريص على تمديد عقد الحارس البالغ من العمر 33 عاما، لمدة عامين آخرين.

وقال نوير في تصريحات له يوم الاثنين أن توقيع بايرن مع نوبل (23 عاماً) والذي سينضم إلى الفريق الصيف المقبل قادما من شالكه بعقد مدته خمس سنوات، هو قرار من النادي فيما يتعلق بالسنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: أليكس نوبل حارس متميز يمكن أن يكون له المستقبل في وقت ما، لكن بالنسبة لي لا يهم انضمامه إلى بايرن ميونخ. ورفض نوير فكرة إفساح المجال لحراس آخرين في المباريات خلال الموسم المقبل، إذ قال: أنا رياضي ومحترف وأريد اللعب دائماً.