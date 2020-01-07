منافسة «فيفا 20» ولقب الرابطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد تصفيات بطولة رابطة المحترفين الإماراتية للعبة فيفا 20 منافسة قوية بين عشاق اللعبة في دولة الإمارات. وتقام فعاليات البطولة ضمن حملة «أرينا رابطة المحترفين» والتي أطلقتها الرابطة في ديسمبر الماضي وأقيمت أولى فعاليتها في ياس مول بأبوظبي.

وتتواصل تصفيات البطولة في فعاليات «أرينا رابطة المحترفين» المختلفة، حيث يتأهل فائزان من كل يوم من أيام الحملة ليصل العدد الكلي للمشاركين في النهائيات إلى 128 مشاركاً، وتقام نهائيات البطولة على مدار يومين في شهر إبريل، وستتم دعوة الفائز من أصل ال128 لاعباً إلى بطولة المحترفين التي تقام في اليوم التالي بمشاركة 3 من محترفي لعبة فيفا 20 و4 من نجوم دوري الخليج العربي، بالإضافة إلى بطل بطولة رابطة المحترفين.

يذكر أن «أرينا رابطة المحترفين» تتكون من 8 نشاطات مختلفة يختارها المشاركون من بين 14 تحدياً متاحاً. وتهدف الحملة للترويج لدوري الخليج العربي والأندية المشاركة فيه بشكل يجعل الجماهير والمحبين يستمتعون بكونهم جزءاً من فعاليات دوري الخليج العربي.