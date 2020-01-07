راشد بن سعود يشهد مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، افتتاح مهرجان أم القيوين الخامس عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وذلك بميدان اللبسة في الإمارة.

وتابع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أشواط الحقاقة للجماعة «أبكار وجعدان» لمسافة 4 كيلومترات في الفترة الصباحية، التي شهدت فوز «مشهد» لغدير سيف صليج الكتبي، بلقب الشوط الأول.

بينما فاز بالشوط الثاني «لهب» لعلي راشد ناصر الدرعي، وفاز بالشوط الثالث «نجود» لحمد محمد علي الوهيبي، وفاز بالشوط الرابع «النمر» لسعيد محمد آل سالمين المنصوري، وفاز بالشوط الخامس «غزالة» لمبارك حمود سالمين المنصوري، وفاز بالشوط السادس «مطفي» لراشد سالم حماد الكتبي، وفاز بالشوط السابع «الياسات» لسيف راشد أحمد المزروعي، والشوط الثامن «شاهين» لحمد محمد سعيد العفاري، وفاز بالشوط التاسع «شقرا» لمحمد الزفنة لويهي العفاري، وفاز بالشوط العاشر «مطفي» لحمد محمد سعيد العفاري.

وفاز بالشوط الحادي عشر «أفكار» لسيف حمد سيف المعمري، وفاز بالشوط الثاني عشر «دمع» لسالم راشد نايع الغفلي، وفاز بالشوط الثالث عشر «مطفية» لعبدالله سهيل نخيرة العفاري، وفاز بالشوط الرابع عشر «مرسال» لمحمد سالم محمد النعيمي، وفاز بالشوط الخامس عشر «سمحة» لسيف علي سالم العامري، وفاز بالشوط السادس عشر «لهب» لمسفر علي مسفر الخييلي، وفاز بالشوط السابع عشر «مطفية» لسعيد سهيل نخيرة العفاري، وفاز بالشوط الثامن عشر «محتار» لعبدالرحمن سيف غدير العرياني، وفاز بالشوط التاسع عشر «العين» لسهيل سعيد بو حقب الشامسي، وفاز بالشوط العشرين «ناصي» لحمد صغيرون حميد الدرعي.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتسليم الفائز بالشوط الأول مفتاح السيارة وسيف ذهبي باسم سمو ولي عهد أم القيوين، والفائز بالشوط الثاني مفتاح السيارة وخنجر، وللفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط مفاتيح السيارات.

وشهد السباق عدد من المواطنين وأبناء القبائل وضيوف مهرجان أم القيوين من مجلس التعاون الخليجي ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.