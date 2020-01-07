خورفكان يستأنف تدريباته استعداداً للعين

استأنف فريق الكرة بخورفكان أمس تدريباته بعد راحة قصيرة لم تتعد 3 أيام استعداداً لمباراته الأخيرة في الدور الأول أمام العين واستحقاقات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، ومن المقرر أن يؤدي الفريق عدداً من المباريات الودية خلال فترة التوقف يستهلها يوم الخميس المقبل بلقاء البطائح أحد فرق دوري الهواة، وسيقوم الجهاز الفني بإقحام عدد من العناصر الجديدة التي ينوي الفريق التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي.

وأكد مبارك مسعود الحمادي عضو شركة الكرة، أن المرحلة المقبلة تعتبر مهمة ومفصلية في مسيرة الفريق، مبيناً أن نتائج الفريق لم تكن مرضية لتطلعات أبنائه والشارع الرياضي في خورفكان وقال: لا يخفى على الجميع الأسباب والظروف الصعبة التي مر بها الفريق والتحديات التي واجهتها شركة الكرة، أبرزها خوض مبارياتنا خارج ملعبنا طوال اللقاءات السابقة.

مردود اللاعبين الأجانب لم يكن على مستوى التوقعات خصوصاً المهاجمين، ولم تستطع اللجنة الرياضية تنويع خياراتها أثناء التعاقد مع اللاعبين المحليين، و بدأت شركة الكرة مفاوضات عدة مع بعض الأسماء واللاعبين لاختيار الأنسب.

يذكر أن خورفكان أنهى مؤخراً عقد لاعبه البرازيلي بيمسارك والأوزبكي تيمور خوجا.