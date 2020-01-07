محمد بن سعود: رهاننا كبير على مصارعي الذراعين لتحقيق الإنجازات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في الديوان الأميري، أمس، المشاركين في بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين التي أقيمت برعاية سموه بمشاركة أكثر من 300 لاعب مواطن في أربعة أوزان، وبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين درهم.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء الفائزين بأوزان بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين والمشاركين الذين حصلوا على مراكز أخرى، متمنياً سموه لهم تحقيق المزيد من الألقاب والمراكز المتقدمة في البطولة القادمة.

وقال سموه إن نجاح النسخة الأولى لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين التي تعد من أغلى البطولات في تاريخ مصارعة الذراعين يمهد الطريق للواقع الذي يمثل الإضافة القوية لتميز الإمارة في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، ما يجعلها وجهة سياحية بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الممتازة بفضل توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأضاف سموه أن البطولة تضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية في الدولة بامتياز، وأعرب عن سعادته من إقبال اللاعبين أبناء الإمارة بالحماس والتفاعل وروح الإصرار والتحدي التي أبدوها خلال البطولة ولعطائهم وجهودهم وتعاونهم مع بعضهم البعض وعزمهم على تحقيق النتائج المشرفة لهم ولبلدهم ومهاراتهم العالية التي أظهروها.

وأكد سموه أن بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين قدمت نموذجاً مشرقاً لقدرات شباب الإمارات في التنظيم وتحمل المسؤولية، من خلال تولي نخبة من الشباب المواطن، من أبناء رأس الخيمة إدارة البطولة، مشيراً إلى أن البطولة حققت النجاح وأهدافها المرسومة لها على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير الذي أبدى إعجابه بالبطولة، من الجانبين مهارة المتبارين، والتنظيم المتميز.

وقال سموه: «رهاننا دائماً عليكم أنتم وعلى أمثالكم من المتميزين من شباب أبناء الوطن الذين يثلجون صدورنا بفرحة الفوز والنتائج المشرفة» مؤكداً أن القيادة الرشيدة للدولة تولي الرياضة اهتماماً خاصاً، كونها تمثل عنصراً مهماً ومحورياً من عناصر بناء الإنسان وتكوين ملامح شخصيته وتنمية قدرات الشباب في المجالات كافة وصقل مواهبهم وفقكم الله لما فيه فخر أهاليكم ووطنكم.

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم وفرحتهم باستقبال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي لهم وتهنئتهم، مثمنين دعم وحرص سموه على تشجيعهم الذي يعد حافزاً ودافعاً كبيراً لهم لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع شأن الرياضة الإماراتية في مختلف البطولات وبالذات بطولة مصارعة الذراعين، واعدين ببذل الجهود وأن يظلوا على العهد في تحقيق أفضل الإنجازات.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة وأحمد يوسف بن درويش النعيمي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعدد من المسؤولين.