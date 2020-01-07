شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة دبي الدولية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تأجيل بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بدون بدلة إلى موعد يتم تحديده لاحقاً، وأوضح مسؤولو الاتحاد أن السبب وراء تأجيل منافسات البطولة التي كان مقرراً أن تنطلق يوم الجمعة 10 يناير الجاري في ممشى جميرا بيتش ريزيدنس، يعود إلى التوقعات المحيطة بالظروف المناخية غير المستقرة، علماً بأن المنافسات تقام في الهواء الطلق.

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