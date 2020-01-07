منتخب الشباب يشارك في بطولتي العرب وغرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الثاني، أمس الأول، في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 12 يناير/كانون الثاني 2020؛ لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي، ولائحتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، واعتمدت الميزانية العامة لاتحاد الكرة للعام الجديد 2020.

اطلعت اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وملاحظات الأعضاء، كما وافقت على التعديلات؛ تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية للاعتماد.

حضر الاجتماع عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اللجنة، إلى جانب حميد أحمد الطاير، وهشام الزرعوني، وعلي حمد البدواوي، وأحمد يوسف بن درويش، وعيسى مير، وخلفان بالهول، وأمل بوشلاخ، وعائشة الطنيجي أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالله الكنزي مقرراً.

واستعرضت اللجنة موضوعات وتوصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية؛ حيث تابعت آخر تحضيرات منتخبنا الوطني الأول ضمن تجمعه الحالي المقام في دبي في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات «كأس العالم 2022» ونهائيات «كأس آسيا 2023»، وكذلك استعدادات منتخبنا الأولمبي الموجود حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك؛ تأهباً للمشاركة في نهائيات «كأس آسيا» تحت 23 سنة التي ستنطلق غداً الأربعاء والمؤهلة بدورها إلى «دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020».

واعتمدت برامج منتخباتنا السنية للفترة القادمة؛ حيث سيشارك منتخب الشباب مواليد 2001-2002 في بطولة «كأس العرب» التي ستقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 18 فبراير/‏شباط إلى 3 مارس/‏آذار المقبلين، وبطولة غرب آسيا في لبنان في الفترة من 14 إلى 25 مارس المقبل، فيما سيشارك منتخبنا للشباب مواليد 2003 في بطولتين وديتين الأولى في هونج كونج في الفترة من 4 إلى 10 فبراير المقبل، والثانية في الإمارات في الفترة من 9 إلى 16 إبريل/‏نيسان المقبل؛ وذلك ضمن برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2022 ونهائيات 2023.

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وبالنسبة لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا في البحرين 2020، فقد تم اعتماد برنامج إعداده، الذي يشمل: تجمعات داخلية وخارجية، والمشاركة في بطولة دولية ودية في كرواتيا خلال الفترة من 25 فبراير إلى 4 مارس المقبل، فيما يشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة مواليد 2006 في بطولة دولية ودية في هونج كونج في الفترة من 4 إلى 10 فبراير المقبل، وبطولة دولية أخرى في إيطاليا في الفترة من 26 إبريل/‏نيسان إلى 3 مايو/‏أيار 202 ضمن الإعداد المبكر لتصفيات 2022 ونهائيات 2023.

كما تم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين في الفترة من 28 نوفمبر/‏تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/‏كانون الأول 2020.

واعتمدت اللجنة تسمية الدكتور محمد سعيد الحتاوي نائباً لرئيس لجنة المسابقات، فيما تم اعتماد نتائج اختبارات المشاركين في دورة الحكام المستجدين لكرة القدم نوفمبر 2019، وكذلك نتائج اختبارات المشاركين في دورة حكام كرة قدم الصالات أكتوبر 2019.

ووافقت اللجنة على تقديم ملف استضافة المؤتمر السابع للطب الرياضي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 مع تكليف اللجنة الطبية لدراسة الأمور الخاصة كافة بالاستضافة ورفع توصياتها قبل يوم 9 يناير الجاري.

واعتمدت اللجنة كذلك الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف وعرضها على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.