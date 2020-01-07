الأولمبياد الخاص 2019 غيّر المشاعر تجاه ذوي الإعاقة الذهنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة أجرتها وكالة نيلسن العالمية للقياس وتحليل البيانات، أن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لعام 2019 التي أقيمت في أبوظبي خلال شهر مارس الماضي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لعبت دوراً أساسياً في تحسين المشاعر والمواقف العامة تجاه الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية في دولة الإمارات.

وقد كشف الاستطلاع، الذي شاركت فيه عينة تمثيلية عن مجتمع دولة الإمارات، أن أكثر من نصف سكان الإمارات شعروا بتحسن كبير في المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتزايد هذا الرقم ليبلغ نحو 70% بين الأشخاص الذين تربطهم علاقة ما بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لعام 2019، فيما تهدف الدراسة التي كلفت اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية الوكالة بإجرائها إلى فهم تصورات المجتمع وقياسها.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بعد ثلاثة أشهر من انتهاء البطولة أن أكثر من نصف مجتمع الإمارات كانوا على علم بدورة الألعاب العالمية، كما لوحظ تحسن مماثل في وعي المجتمع المحلي بالأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية في مختلف قطاعات المجتمع، بما في ذلك مواقف الجيران، والموظفين، والطلاب.

وانخفض بشكل ملحوظ عدد الأشخاص الذين يشعرون بأن نظرة الجيران والموظفين والطلبة تشكل عقبة رئيسية أمام الأشخاص الذين يعانون الإعاقة الذهنية، حيث انخفضت بمقدار 8 نقاط مئوية بالنسبة إلى المجموعتين السابقتين و 6 نقاط مئوية بالنسبة إلى المجموعة الأخيرة.

وتعقيباً على نتائج الاستطلاع، قال محمد الجنيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»: «سعداء بالنتائج التي توصل إليها هذا الاستطلاع» مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودعمه، أسهم في النجاح الاستثنائي الذي حققه تنظيم الحدث بأرقى المعايير الدولية.

وقال: «سعينا منذ البداية إلى أن نغير من خلال هذه البطولة المفاهيم والمواقف تجاه أصحاب الهمم، وكان هدفنا أن نؤكد في دولة الإمارات والعالم مدى أهمية تعزيز الدمج الاجتماعي لهم».