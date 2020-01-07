ابن هندي: التعاون مع المؤسسات الكبيرة هدف استراتيجي

أكد محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي أن توقيع اتفاقية الشراكة بين نادي الشارقة وأكاديمية نادي أياكس الهولندي لكرة القدم تأتي كأحد الأهداف الاستراتيجية للنادي التي تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أشار سموه في مرسوم تشكيل مجلس الإدارة إلى الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الرياضية والأندية الدولية للتطوير والمواكبة، وجاءت هذه الخطوة بمتابعة ومباركة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وتأتي هذه الشراكة في ظل التكامل والتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي في تحقيق رؤاه في عملية الاهتمام بالنشء والعمل على تطويرهم والوصول بهم إلى أفضل المستويات.

وقال: الشراكة تعتبر إضافة جديدة لنادي الشارقة استكمالاً للمرحلة الأولى من أهدافنا المستقبلية الطموحة في التركيز على تأسيس قاعدة سنية تقوم على أسس علمية تواكب العصر في عملية بناء وتأسيس اللاعبين من الصغر بالتدرج في العمل الكروي من الأكاديمية ومروراً بكل المراحل السنية وفق أفضل المعايير.

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وأضاف: هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة وسيكون لها صدى كبير وفوائد متعددة في المستقبل القريب، فنادي أياكس يعتبر صاحب أفضل أكاديمية كرة قدم في العالم، ضربة البداية في الشراكة بين ناديي الشارقة وأياكس ستكون اعتباراً من مطلع الموسم المقبل 2020-2021.

ومضى يقول: نحن في مجلس الإدارة أولينا هذا الجانب كل الاهتمام والمتابعة وخططنا له منذ وقت مبكر لأننا نطمح إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في مسيرة العمل الأكاديمي في المراحل السنية بنادي الشارقة من خلال تطبيق أفضل مناهج وأساليب التدريب وترسيخ أفضل الممارسات العالمية لبناء جيل مميز من لاعبي كرة القدم والهدف الأول والأخير هو دعم النادي والمنتخبات الوطنية بلاعبين مؤسسين بصورة علمية، هذه الأكاديمية سوف تسهم في دعم المراحل السنية والفريق الأول، ونأمل في أن ترفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر في المستقبل، وستسهم هذه الشراكة في إعداد جيل من أبناء النادي سواء المدربين أو الإداريين الذين سوف يعملون في الأكاديمية لخلق كادر وطني مميز في العمل التدريبي والإداري.

وأضاف: أعتقد أن الصورة أصبحت أكثر وضوحا في هذا الجانب لأننا انتقينا أفضل مدرسة تدريبية في العالم لتعم الفائدة في ثلاثة محاور: تطوير العمل في المراحل السنية، وتخريج لاعبين على أعلى مستوى، وتطوير المدربين والإداريين، ونتمنى أن نحقق جميع الأهداف من هذه الشراكة الطموحة وثقتنا كبيرة في محسن مصبح رئيس الشركة ونائبه محمد سعيد بوزنجال وإخوانهما الأعضاء، كما أشكر الهولندي فاندر سار الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام الهولندي.