«إف 3» يحقق الريادة في بطولة فزاع للصيد بالصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

حصد فريق «إف 3» الريادة بحصوله على المركز الأول في 14 شوطاً في ختام منافسات «الشيوخ»، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019-2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، وجاء تفوق فريق «إف 3»، بعد منافسة قوية على مدار 4 أيام أقيمت خلالها 20 شوطاً، بمشاركة 414 طائراً.

شهد اليوم الأخير للمنافسات إقامة أشواط «القرموشة»، وحقق فريق «إف 3» المركز الأول في شوط القرموشة فرخ الرمز، بواسطة الصقار خليفة بن مجرن، عبر الطائر «1924»، وفي شوط قرموشة فرخ النقدي، حقق فريق «إف 3» المركز الأول بقيادة الصقار خليفة بن مجرن، وجاء أولاً الطائر «75»، وفي شوط قرموشة فرخ الرئيسي، حقق «إف 3» المركز الأول بقيادة خليفة بن مجرن بواسطة الطائر «كيو 3074»، وسيطر «إف 3» بقيادة خليفة بن مجرن، على المراكز الثلاثة الأولى في شوط القرموشة جرناس الرئيسي، وجاء أولاً «197»، وحقق فريق «الظفرة» المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرمز، بقيادة يراح عبيد الكتبي، بواسطة الطائر «جي 18».

وفي ختام المنافسات قام بتتويج الفائزين راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتقدم راشد بن مرخان، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعم التراث والرياضات التراثية والموروث الشعبي، وهو ما يتجسد فيما نراه من اهتمام ورعاية لجميع أشكال هذا النوع من الرياضات، وتحديداً رياضة الصيد بالصقور التي تنطلق بروح متجددة وتطلعات كبيرة هذا العام، واعتبر أن استمرار هذه البطولة لأكثر من 18 عاماً، إنما تحقق بفضل تكاتف فرق العمل، والمستويات التي يقدمها الصقارون في كل عام، حتى أصبح الحدث ملتقىً مهماً للتراث، ويواكب التطور في الدولة.

وهنأت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كافة الفرق على الأداء الرفيع المستوى في مسابقات فئة الشيوخ، وقالت: «سادت روح الأخوة والتعاون أجواء الجزء الأول من البطولة، وهذا ما كنا نصبو إليه؛ إذ شهدنا تعاضد الفرق مع بعضها، وما قدموه من دعم ومساندة تصب جميعها في الصالح العام، والمسؤولية الوطنية التي أوكلت إليهم في نشر وإحياء ثقافة محلية تعزز من الهوية الوطنية».