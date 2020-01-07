العوضي: الإدارة تسعى إلى تغيير المفهوم التقليدي للنادي

يتجمع أعضاء مجلس إدارة نادي الإمارات والموظفون والمدربون والمشرفون على فرق المراحل والفريق الأول يومياً في الفترة المسائية بعد إنجاز المهام المختلفة في تقليد قصدت منه إدارة الصقور تعزيز العلاقات بين كل منسوبي النادي وجعل النادي أكثر جاذبية إلى جانب تغيير المفهوم التقليدي للنادي والمرتبط بإنجاز المهام الإدارية أو التدريب ومتابعة المباريات والمغادرة بعدها مباشرة.يتم خلال هذا الملتقى تكريم المتفوقين من لاعبي المراحل السنية بالذات ليس فقط في المجال الرياضي، وكذلك في المجال الأكاديمي وحفظ القرآن والجوانب الثقافية الأخرى وفقاً لمحمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم إلى جانب مناقشة المدربين على الهواء الطلق في نتائج الفرق وغيرها.

وقال العوضي: الأجواء العائلية التي تسود النادي تشعرنا بالسعادة على مستوى الفريق الأول وعلى مستوى المراحل السنية وهي تجسد روح الفريق الواحد بالتكاتف والسعي نحو وضع الفرق المختلفة في أفضل المراكز، وأضاف: المستوى الفني المتطور الذي كان حاضراً في المنافسات يعود إلى هذه الأجواء، العمل الدقيق والمنسق في المراحل السنية أثمر نتائج جيدة للغاية على مستوى جميع المنافسات، كما أن المحاضرات بالفيديو حاضرة في المراحل والخاصة بكل المشكلات الفنية. نحن حريصون على أن يعمل الجميع من دون ضغوط ودون توتر وهذه الأجواء تقود لهذا الهدف.

وأوضح العوضي أن اختيار مجموعة من لاعبي النادي إلى المنتخبات الوطنية المختلفة يؤكد قيمة المواهب الجيدة الموجودة في النادي وحجم العمل أيضاً وقال: لدينا ثقة كبيرة بأن المستقبل المشرق ينتظر أبناء النادي في المراحل السنية ونراهن على نجاحهم في المرحلة المقبلة. ونوه بالمبادرات الخاصة بتكريم المتميزين من أبناء المراحل السنية في الأجواء العائلية التي يشهدها النادي بحضور محمود الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وقال إن الجميع يتسابقون لتقديم الأفكار والمبادرات التي تعزز المحبة والتعاون والتكاتف بين منسوبي النادي، كما أن المدرب المقدوني جوكيكا يحرص على متابعة مباريات المراحل السنية في جميع المستويات، الأمر الذي يشكل دافعاً قوياً أمام تألق جميع العناصر. وبين العوضي أن الملتقى اليومي للإدارة والموظفين والمدربين الغرض منه جعل النادي أكثر جاذبية إلى جانب الابتعاد عن الروتين الممل, مشيراً إلى أن هناك محاضرات ثقيفية يقدمها المدرب إلى جانب تحفيز لاعبي المراحل السنية المتفوقين في كل المجالات وتكريمهم وذكر أن الأجواء الجيدة ساعدت الفريق الأول على تحقيق طفرة في الأداء والنتائج.