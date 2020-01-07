فايلر يتغزل بلاعبي الأهلي بعد الفوز العاشر على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

عبر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول، في الجولة ال12 للدوري الممتاز، موضحًا أن الفوز تحقق بفضل تركيز اللاعبين وإصرارهم ورغبتهم في الفوز والحفاظ على قمة الدوري.

وأبدى فايلر ارتياحه لمستوى فريقه في مباراة بعد الأخرى، موضحًا أن خروج المالي ديانج من المباراة كان بهدف إراحته ومنح الفرصة لآخرين بالفريق، خاصة أن الفريق أمامه ارتباطات هامة خلال الفترة المقبلة، كما منح الفرصة لمحمود متولي حتى يكون دائمًا في «فورمة» المباريات بشكل مُستمر.. وتحدث فايلر عن حصول بعض لاعبي الفريق أمثال أيمن أشرف وديانج على إنذارات، كما حدث في لقاء إف سي مصر، معلقًا: اللاعبون لديهم خبرات ويعرفون كيف يتعاملون مع الموقف، موضحًا أن لاعبي الوسط أو الدفاع يحتكون بشكل متواصل وهذا أمر معروف في كرة القدم ويؤدون عملهم بشكل جيد في أرض الملعب.

وقال إنه يتحدث مع اللاعبين في كل هذه الأمور وقد يُركز عليهم خلال الفترة المقبلة حول خطورة الأمر لأنه في حدود المنطقي، وأكد أن قفشة لاعب محوري ويقوم بالمهام المكلف بها.. وانتهت مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3-1، أحرزها جونيور أجايي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري العام.. وبهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلًا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلًا المركز الثالث عشر.

على صعيد مغاير، قال مهند عون، وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إن اللاعب تواجد خلال اليومين الماضيين في زيارة لوالده، نافيًا ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل عن قلعة ميت عقبة، خاصة أن اللاعب عاد إلى مصر في موعده بشكل طبيعي للانتظام في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، التي تقام يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.