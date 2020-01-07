المستكي: وضع برمجة المباريات يـتـم بالتنسيـق مـع جمـيـع الأطـراف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد الحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، أن وضع روزنامة الموسم الرياضي يخضع لمعايير محددة، من بينها الاجتماعات التنسيقية مع الأطراف المعنية من اتحاد الكرة ممثلاً في مدربي وإدارة المنتخبات، والأندية المحترفة والقنوات الناقلة، لتتوافق المواعيد مع جميع الجهات. جاء ذلك رداً على التصريحات المنسوبة لعيسى مير عضو لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة.

وقال: «نتحفّظ على التصريحات التي وردت في بعض الصحف المحلية على لسان عضو لجنة المنتخبات بشأن الفترة المخصصة لتجمع المنتخبات، خاصة أن الجمعية العمومية هي من أقرت تجمع المنتخبات خلال أيام الفيفا، وليست رابطة المحترفين الإماراتية، ليس هذا فحسب؛ بل قمنا بتغيير الروزنامة ثلاث مرات خلال الموسم الحالي بناء على طلب من اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات، وذلك بعد قرار المشاركة في بطولة كأس الخليج، ثم أجرينا تعديلات أخرى في ديسمبر الماضي على ضوء الاجتماع التنسيقي مع اتحاد الكرة، وممثلي لجنة المنتخبات الحالية، تم على إثرها تعديل موعد نصف نهائي كأس الخليج العربي لإتاحة الفرصة لتجمع المنتخب الحالي، كما تم إجراء تعديلات أخرى على مواعيد بعض الجولات بناء على طلبها أيضاً».

وأضاف: بعد التعديلات الأخيرة على الأجندة بناء على طلب لجنة المنتخبات، أصبحت الفترة الزمنية الفاصلة بين مباراتين هي 3 أيام، وتقام المباريات الموالية في اليوم الرابع. أي تغييرات إضافية في برمجة المباريات قد تؤدي إلى تعرض اللاعبين للإصابات، مما ينعكس سلباً على المنتخبات، ونؤكد أن ثبات الجدولة عامل أساسي لنجاح المنتخبات والمسابقات».