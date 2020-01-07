العوبد: ترشحي لرئاسة «القوى» مرهون بـالنجاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت سحر العوبد رئيسة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اسمها في تاريخ الرياضة الإماراتية؛ وذلك بعدما أصبحت أول امرأة إماراتية تتولى منصب رئيس اتحاد رياضي، وعن موقفها من الترشح للانتخابات رئيسة للاتحاد نفسه في الدورة الانتخابية المقبلة نهاية العام الجاري، قالت: «بداية أنا لست جديدة على اتحاد ألعاب القوى؛ لكنني لن أرشح نفسي إلا إذا حققت نجاحات ترضيني في الفترة الانتقالية الحالية، وإذا صنعت الفارق في العمل بالاتحاد، وكذلك إذا شعرت الأندية بأنني جديرة بتولي المسؤولية في المرحلة المقبلة، وإجمالاً فإن قراري سيكون بناء على تقييم الفترة الحالية، وحجم النجاحات التي يمكن لي أن أحققها؛ لصناعة واقع جديد مع زملائي في المجلس الحالي بالمرحلة الانتقالية».

وتقول سحر العوبد: إن أهم أولوياتي في عام 2020 هي ترتيب البيت من الداخل في الاتحاد؛ لتجهيزه من أجل تحقيق نقلة نوعية كبيرة في المستقبل القريب؛ من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة، وإعداد المنتخبات للمشاركات الخارجية بكل المحافل، والعمل مع الأندية على توسيع قاعدة الممارسة؛ لاستيعاب مواهب وكفاءات جديدة، إضافة إلى ذلك الوصول إلى التصور المناسب؛ لتطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ للاستفادة من فئات مواليد الدولة، والمقيمين، وحملة المراسيم، وأبناء المواطنات في المسابقات المحلية، فضلاً عن تعزيز وتطوير العلاقة بين الاتحاد والمجالس الرياضية، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

وعن فرص النجاح بتجربتها الجديدة، أضافت سحر العوبد: «من أول يوم تم اختياري فيه لرئاسة الاتحاد في شهر ديسمبر الماضي، بدأت أنا وزملائي العمل على تحقيق أهدافنا، ووجدنا دعماً كبيراً من أندية الدولة، واتحاد ألعاب القوى من الاتحادات المحظوظة؛ لأن الدولة تضم 22 نادياً وتنشط هذه النوادي في مسابقات مختلفة، وبالتالي فإن القاعدة التي يمكن البناء عليها موجودة، والأندية هي التربة الخصبة التي نستمد منها الطاقات؛ لتحويل الآمال والطموحات إلى إنجازات».

وتابعت: «منذ بداية شهر فبراير المقبل سنبدأ منافسات الميدان والمضمار للمسافات الطويلة والمتوسطة والقصيرة، وستستمر المنافسات بإقامة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» في نهاية إبريل المقبل، واعتمدنا المشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة للصالات في فبراير المقبل بالصين، وسيتم تشكيل المنتخب خلال الشهر الجاري، وعلى ضوء نتائجنا سنتخذ القرار النهائي للمشاركة في بطولة العالم للصالات المغلقة في مارس المقبل بالصين ، كما سنشارك في البطولة العربية للشباب بتونس من 12 إلى 16 إبريل، إضافة إلى الدورة الخليجية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت خلال إبريل».