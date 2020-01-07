نجاح لافت لكأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

حقق فريق الرجال في نادي النصر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو، نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية، بينما تألق نادي العين في الفردي، وذلك خلال الحدث الذي أقامه اتحاد ألعاب القوى بدعم ورعاية من نادي النصر في مقر حديقة الورقاء بدبي.

وأقيمت البطولة في نسختها الأولى احتفالاً بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، وشهد الحدث نجاحاً تنظيمياً وفنياً باهراً بحضور مسؤولي اتحاد ألعاب القوى، ونادي النصر والهيئة العامة للرياضة.

وفي تفاصيل النتائج، جاءت الصدارة لنادي النصر للرجال الفئة «أ» عن طريق اللاعب سمير أجواهر، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 8 كيلومترات في زمن 24:09 دقيقة، وفي الفئة «ب» للرجال حقق المركز الأول نادي حتا، أما على الصعيد الفردي فقد حقق عبد العال بوعزاي من نادي البطائح، المركز الأول في زمن 24:31 دقيقة، وفي فئة الشباب للفئة «أ»، جاء نادي العين في المركز الأول.

وعلى الصعيد الفردي سيطر نادي العين على المراكز الثلاثة الأولى عبر الثلاثي محمد حامد، ومحمد عطوة، ومحمد طه إسماعيل. أما على صعيد نتائج بقية الفئات، فقد انفرد الحمرية بلقب الشباب الفئة «ب»، بعدما حقق عداؤوه المراكز الثلاثة الأولى، ونال العين لقب الناشئين الفئة «أ»، وحقق خورفكان لقب الناشئين الفئة «ب»، وتوج العين بلقب الأشبال الفئة «أ»، ونال الحمرية لقب الأشبال الفئة «ب»، وفي منافسات الفتيات حقق دبا الحصن المركز الأول.

وقام صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد القوى، وراشد سلطان الكتبي الأمين العام المساعد، ومنصور الفلاسي عضو مجلس شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وعيسي البدواوي عضو مجلس إدارة نادي حتا، وسعيد الغفلي أمين سر نادى فلج المعلا، وعمر عبد الرحمن مدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، بتتويج الفائزين بالبطولة، كما تم تكريم قنبر محمود غلوم رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد، واللاعبين محمد علي عامر وعمر السالفة.

وأكد صالح محمد حسن أمين عام اتحاد الإمارات، أن هذا العدد من العدائين من الجنسين جاء ليرسم لوحة تنافسية جميلة زينت البطولة، وأكد أن اتحاد ألعاب القوى يتمنى أن تتواصل البطولة في السنوات المقبلة، لما لها من اسم عزيز على قلوب الجميع.