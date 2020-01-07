أصحاب الهمم في ضيافة «سكاي فت 20»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز «سكاي فت 20» منح لاعبات نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم فرصة التدريب في المركز المتطور في أبراج جلفار والمخصص للنساء، وذلك تقديراً للجهود الخاصة بدمجهن في المجتمع، وتهيئة الظروف المناسبة أمام تطوير قدراتهن وتحفيزهن للمنافسة على النتائج المشرفة في جميع الاستحقاقات المقبلة.

وقال حمد الشاهين الحرمي، مسؤول المركز ولاعب نادي رأس الخيمة السابق، خلال حفل الافتتاح أمس الأول، إن المركز الجديد والأول من نوعه في رأس الخيمة يخصص فرصة فريدة ومهمة لتحسين الكفاءة البدنية، ومنح الفرصة للمصابات وأصحاب الهمم لإجراء التدريبات الرياضية المختلفة حسب قدرة كل لاعبة، موضحاً أنه يضم تقنيات حديثة ومتطورة.

وأوضح الحرمي أن دعم الدولة والقيادة الرشيدة لأصحاب الهمم يجب أن يمثل دافعاً نحو المبادرات الوطنية التي تواكب هذه الرؤية، انطلاقاً من القيمة الإنسانية الكبيرة التي تمثلها مثل هذه الخطوات، على نحو يمهد الطريق للوصول إلى أفضل النتائج، من خلال الحرص على رفع مستوى الكفاءة المطلوبة للاعبات أصحاب الهمم، بعدما تخطى نادي رأس الخيمة جميع التوقعات في الفترة الماضية .

بدوره وصف سالم المفتول، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، المبادرة الرائعة من حمد الشاهين الحرمي أنها تمثل قيمة مهمة لأصحاب الهمم، وتؤكد تضامن جميع الجهود لتأكيد الاهتمام بهذه الفئة.

وعبرت فاطمة البلوشي، لاعبة نادي رأس الخيمة، عن سعادتها بالمبادرة الإيجابية.