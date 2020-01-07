الظفـرة يـلاقـي الحـمريـة والنصــر يسـتقبل اتحــاد كلبـاء الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تشهد ساحة دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم مواجهتي الظفرة وضيفه الحمرية على ملعب صالة بينونة، ويحل فريق اتحاد كلباء ضيفاً على النصر في صالة راشد بن حمدان في قلعة العميد الليلة، وتستكمل مباريات الأسبوع الأخير في الدور الأول غداً الأربعاء بمباراتين من العيار الثقيل، تجمعان بين شباب الأهلي وخورفكان في ملعب صالة سعيد بن مكتوم في الممزر، ودبا الحصن مع البطائح في صالة الأول بالمنطقة الشرقية.

يدخل فريق الظفرة الذي يملك نقطتين ويحتل المركز قبل الأخير في الترتيب لمباراة اليوم مع الحمرية بطموح تحقيق الفوز الأول في دوري هذا الموسم، ويركز الجهازان الفني والإداري بقيادة المشرف العام على اللعبة حسن عباس الحمادي على أن تكون مباراة اليوم نقطة الانطلاقة وتصحيح الأوضاع بالنسبة إلى فريق الظفرة العريق الطامح في المنافسة على لقب الدوري، وأوضح حسن الحمادي مؤخراً أن فريقه يحتاج إلى فوز لينطلق نحو مراكز الواجهة والمقدمة، وقال إذا تأهل الظفرة وأصبح ضمن المنافسين في البلاي أوف فسيكون للفريق شأن كبير في مسك الختام.

وفي المقابل يدخل فريق الحمرية صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة إلى مواجهة اليوم التي تجمع فريقي القاع بنفس طموح وأهداف الظفرة، ويسعى للتفوق على أصحاب الأرض لمغادرة المركز الأخير، والتقدم مركزاً إلى الأمام في لائحة الترتيب.

وفي المباراة الثانية يستقبل فريق نادي النصر ضيفه اتحاد كلباء، وتحظى المباراة بأهمية كبيرة من الفريقين، وينتظر النصر تعثر فرق الصدارة بالتعادل أو الخسارة للتقدم مركزاً أو مركزين في حال فوزه على كلباء، أما فرقة النمور فتسعى جاهدة للفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير؛ لضمان المحافظة على حظوظ البقاء ضمن المنافسين على بلوغ البلاي أوف، ويحتل كلباء المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 13 نقطة.