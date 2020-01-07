شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي: الطواف النسائي نقلة جديدة للرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد حمزة عباس مسؤول المشروعات والبرامج الرياضية في هيئة الصحة بدبي بمبادرة اتحاد الدراجات بتنظيم أول طواف نسائي دولي في الشرق الأوسط، وأكد أنها نقلة جديدة لرياضة الإمارات في أحضان دبي التي لها الريادة دائماً في تنظيم وإنجاح أكبر البطولات بفضل جهود وإصرار أبناء الإمارات الذين سيسعون إلى تحقيق النجاح في الطواف النسائي ليكون مكملاً للنجاحات التي تحققت للأنشطة الدولية التي أقيمت في دبي. وأكد حمزة عباس حرص هيئة الصحة بدبي على دعم ورعاية مختلف الأنشطة التي تقام في دبي في إطار دورها الوطني ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة. وعن مشاركة فريق قاري يمثل الإمارات في الطواف بقيادة بنت الإمارات الموهوبة صفية الصايغ، أشار إلى أنها خطوة جيدة.
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