10 آلاف درهم غرامة لنادي العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أمس، تغريم نادي العين 10 آلاف درهم، وتوجيه إنذار، بسبب نزول أحد جماهير الفريق إلى أرضية الملعب، عقب مباراة العين وشباب الأهلي، كما أوقفت اللجنة لاعب دبا الفجيرة بفريق 19 سنة، عبيد محمد سالم، 3 مباريات، وتغريمه 3 آلاف درهم، لسب الحكم المساعد بعد طرده، وعاقبت اللجنة لاعبَي الوصل تحت 21 سنة، ماتيس وناتالا، بالإيقاف مباراة، وغرامة 50 ألف درهم لكل لاعب، وكذلك تم إيقاف عبدالله سلطان لاعب بني ياس مباراة، وغرامة 50 ألف درهم، نظراً لتبادل لاعبي الوصل اللكمات والاشتباك مع لاعب بني ياس. كما تم إيقاف حمد حسن لاعب النصر تحت 21 سنة مباراة وغرامة 50 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب فريق الجزيرة من دون كرة، كما عاقبت اللجنة مدرب اللياقة لنادي حتا تحت 14 سنة، طاهر الرواحي، بغرامة مالية 10 آلاف درهم، ومنعه من مرافقة فريقه 5 مباريات، بسبب تحريضه اللاعبين على عدم استكمال المباراة لمدة 3 دقائق، اعتراضاً على قرارات الحكم، واعتبرت اللجنة نادي الجزيرة تحت 19 سنة خاسراً لمباراته بدوري المراحل، لإشراك لاعب غير مؤهل للمشاركة.