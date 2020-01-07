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صراع إنجليزي على المغربي حكيم زياش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير صحفية أن توتنهام وأرسنال دخلا في سباق من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش، فيما وضع نادي العاصمة الهولندية شرطاً للتخلي عن الدولي المغربي في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن فريقي توتنهام وأرسنال دخلا في سباق من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية، وأضافت أن «السبيرز» و«المدفعجية» يرغبان في تعزيز صفوفهما بلاعب من طينة زياش.

وأوضحت «ميرور» أن أياكس أمستردام لا يمانع في رحيل زياش عن الفريق في «الميركاتو» الشتوي الحالي، على الرغم من أن عقده مع الفريق سينتهي في صيف 2022، وأردفت أن نادي العاصمة الهولندية يرغب في الحصول على 43 مليون جنيه استرليني من أجل السماح للاعبه بالرحيل، وأن توتنهام وأرسنال هما الفريقان اللذان يتصدران سباق ضم صانع الألعاب الموهوب.

ولفت المصدر إلى أن حكيم زياش (26 عاماً) متحمس للغاية، من أجل خوض تجربة كروية جديدة بعيدة عن هولندا، لاسيما بعدما غير أكثر من زميل سابق له في أياكس أمستردام، الأجواء على غرار فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت .

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