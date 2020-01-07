الهلال يستضيف الأهلي في مؤجلة الجولة 11

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يخوض الهلال والأهلي عند التاسعة من مساء اليوم مباراة مؤجلة من الجولة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيكون ملعب جامعة الملك سعود مسرحاً للقاء الذي تأجل عن موعده بسبب ارتباطات الهلال بالمشاركة في مونديال الأندية.

ويتنافس الفريقان على الانفراد بوصافة الترتيب الذي يتصدره النصر برصيد 29 نقطة، لكن الهلال تبقت له بعد مباراة اليوم مباراة مؤجلة أخرى.

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 24 نقطة ويأتي الأهلي رابعاً برصيد 23 نقطة، وكان الظهور الأخير للهلال أمام الفيصلي في ثمن نهائي كأس الملك وخرج فائزاً بركلات الترجيح، بينما تغلب الأهلي في نفس الدور على الفيحاء بهدف دون مقابل.

وكان الفريقان قد التقيا بداية الموسم في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وتغلب الهلال ذهاباً 4-2 وفاز الأهلي إياباً بهدف دون مقابل، في حين تشهد المواجهات المباشرة بين الفريقين تفوقاً هلالياً، ففي آخر تسع مباريات فاز الهلال بست مباريات والأهلي بمباراتين وحسم التعادل لقاء واحداً.

وتشهد التشكيلة تكاملاً كبيراً، حيث يحضر الهلال بجميع أسلحته التي يتقدمها الهداف الفرنسي غوميز والبوروفي كاريلو بالإضافة للبرازيلي ادواردو والدولي السعودي سالم الدوسري، ويتقدم السوري عمر السومة كتيبة الأهلي بقيادة المدرب السويسري جروس بالإضافة لتواجد دجانيني ويوسف البلايلي ونجم الأخضر عبد الفتاح عسيري وهناك احتمالات بمشاركة الألماني مارين القادم من ريد ستار الصربي إذا ما اكتملت إجراءات تسجيله.

على صعيد آخر، أعلن نادي التعاون غياب مهاجمه الكاميروني تاومبا عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع بعد إصابته بكسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل حسب النتائج الأخيرة للأشعة.