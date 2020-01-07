السيتي يواجه مانشستر يونايتد في قمة كأس الرابطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مدرب مانشستر سيتي الاسباني جوسيب غوارديولا أن يعتمد نظيره في مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير الخطة ذاتها التي انتهجها خلال لقائهما في الدوري المحلي الشهر الماضي، عندما يتواجهان على ملعب «أولد ترافورد» في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وخرج يونايتد فائزا 2-1 في مواجهة الدوري المحلي في عقر دار «سيتيزن» ملعب الاتحاد يوم 7 ديسمبر الماضي، حيث اعتمد «الشياطين الحمر» على الهجمات المرتدة السريعة لثلاثي الهجوم المؤلف من الفرنسي أنطوني مارسيال، الويلزي دانيال جيمس وماركوس راشفورد.

في المؤتمر الصحفي عشية المباراة، توقع غوارديولا الذي قاد سيتي في الموسم الماضي إلى ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة في إنجلترا، أن يعتمد يونايتد خطة مماثلة على ملعبه تقوم على التحركات السريعة.

وقال: سيكون الأمر مماثلاً بطبيعة الحال، ثمة اختلاف في أولد ترافورد، لكن يونايتد فريق يعتمد بشكل كبير على السرعة، عندما يركضون فهم من أفضل الفرق، ليس فقط في انجلترا وذلك بفضل سرعة جيمس، مايسون غرينوود، مارسيال، راشفورد وجيسي لينغارد، أشعر بأنهم سيركضون كثيراً ويتعين علينا بالتالي تقليص الأخطاء في بناء الهجمات. يجب أن نستعد لذلك لنقوم بأداء لعبنا لن أضع خطتي وأنا أفكر لن ندعهم يركضون.

وعلى رغم خروج يونايتد فائزاً في مواجهة الدوري، كانت نسبة الاستحواذ والفرص الأخطر لصالح سيتي، ما دفع غوارديولا لإبداء رضاه عما قدمه فريقه بطل الدوري في الموسمين الماضيين، في المباراة السابقة.

وأوضح: باستثناء الدقائق الأولى في مباراة الدوري عندما سنحت لهم ثلاث أو أربع فرص، كنت راضياً عن الأداء الذي قدمناه والفرص التي صنعناها. أود اللعب بطريقة مماثلة.

من جهته، أمل سولسكاير في أن يتمكن فريقه من تقديم أداء مماثل لمواجهة الدوري، على رغم معاناته من غيابات حالياً.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للنادي، بشأن الفوز السابق الذي أتى بعد أيام من التفوق على توتنهام: علينا أن نهدف لتقديم أداء مماثل. حظينا بيومين جيدين ضد توتنهام وسيتي في فترة وجيزة. لذا نعرف أننا قادرون على تقديم ذلك بدنيا، لكن لكل مباراة حساباتها.

ويستعد يونايتد لمباراة اليوم في ظل تواصل غياب لاعبي الوسط المؤثرين الاسكتلندي سكوت ماكتوميني والفرنسي بول بوغبا، مع شكوك أيضاً حول مشاركة قطب الدفاع هاري ماكغواير بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة في كأس إنجلترا ضد ولفرهامبتون لم تمنعه من مواصلة اللقاء حتى النهاية.

وكان الثنائي مارسيال ولينغارد قد غابا عن لقاء ولفرهامبتون بداعي المرض ولم يعرف ما إذا كانا سيشاركان ضد سيتي.

وأوضح المدرب: نأمل في أن يكون الجميع متوافراً لكنني لا أعرف لأن البعض يتعافون من المرض أسرع من الآخرين. علينا فقط منحهم أطول وقت ممكن قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن. وتوقع النرويجي ألا يتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل صباح اليوم.

ولم يحدد سولسكاير أيضاً ما اذا كان سيجدد الثقة بالحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو الذي قدم مباراة جيدة ضد ولفرهامبتون ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 32 مباراة من أصل 52 خاضها.

ولدى سؤاله عن روميرو، أجاب: لا أستطيع أن أفشي لكم التشكيلة. وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في 29 يناير.

وكان سيتي توج بلقب هذه المسابقة الموسم الماضي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي، ممهداً الطريق أمام إحراز ثلاثية محلية غير مسبوقة، بعد تتويجه بكأس انجلترا على حساب واتفورد وبالدوري المحلي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

وفي المباراة الثانية في هذا الدور غداً، يبدو ليستر سيتي مرشحاً لبلوغ النهائي على حساب أستون فيلا الذي يعاني في الفترة الاخيرة ويحتل مركزاً متأخراً في الدوري المحلي، وخسر لاعبين مهمين هما مهاجمه البرازيلي ويسلي والحارس الدولي توم هيتون حتى نهاية الموسم.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب ليستر، على أن يستضيف أستون فيلا مباراة الإياب في 28 الحالي.