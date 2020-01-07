علي عبدالله: نعمل على تصحيح الأوضاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

أكد علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، مشرف الفريق الأول للكرة، أنهم حريصون على استثمار فترة توقف الدوري لمعالجة أهم نقاط الضعف في الفريق وتدعيم صفوفه في مراكز اللعب التي يحتاجها المدرب، سعياً إلى تحسين أوضاع الفريق وتصحيح المسار في الدور الثاني، مبيناً أن الفريق سيكون على قدر التحدي، وشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهد وتكاتف الجميع سواء من الإدارة أو اللاعبين، لتحقيق هدف البقاء في نهاية الموسم.

Advertisements

وقال: «الإدارة لن تدخر أي جهد من أجل إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات عبر دعم ملف التعاقدات واستقطاب عناصر جديدة حسب احتياجات الفريق، سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو المحترفين الأجانب، بناء على التقرير الفني المقدم من المدرب لتحديد المراكز التي يحتاج إلى تعزيزها بعناصر جديدة، إضافة إلى تحديد مكان المعسكر الخليجي في السعودية أو البحرين، والذي سيبدأ في 8 لغاية 18 يناير الجاري، تتخلله مباراتان وديتان، إضافة إلى معسكر داخلي في دبي أو العين. ملاعب النادي ستخضع للصيانة لمدة شهر».

وعن استبعاد اللاعب ماهر جاسم حسب ما صرح به المدرب كريستوس كونتيس أخيراً، كشف البدواوي أن الاستبعاد لأسباب إدارية وليست فنية، لافتاً إلى أنهم بصدد تغيير لاعب أجنبي واحد أو محترفين اثنين، موضحاً أن الثلاثي الأجنبي كلايتون سانتوس، وريكاردو فالنتي، وكريستيان لوبيز، تم استقطابهم عن طريق المدرب، بينما يعتبر اللاعب دانييل أمورا، الوحيد الذي تم اختياره عن طريق اللجنة الفنية برئاسة راشد عامر مع مدير الأكاديمية وأعضاء اللجنة الآخرين، وستعقد اللجنة اجتماعاً مع المدرب بعد عودته من إجازة قصيرة، للخروج بقرارات هادفة تخدم الفريق، بما يتوافق مع الموارد المالية المتاحة. وذكر البدواوي أن الفريق يعاني وجود إصابات، منها إصابة راشد سالم الذي تحامل على نفسه في المباراة الأخيرة أمام الظفرة، آملاً التخلص من مشكلة الإصابات لاسيما أن الجهاز الطبي يعمل جاهداً من أجل تأهيل اللاعبين طبياً.

واختتم البدواوي قائلاً، إن الحظ لم يحالف «الإعصار» في العديد من مباريات الدوري، كما أن الأداء وحده لا يكفي طالما لم يصاحبه فوز، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق نتائج إيجابية.