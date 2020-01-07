مانيه وصلاح ومحرز يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف مدينة الغردقة المصرية اليوم، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وأبرزها أفضل لاعب في 2019، وسط ترجيحات بأن تصب لمصلحة السنغالي ساديو مانيه، على حساب المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ويتنافس الثلاثة على لقب جائزة أفضل لاعب التي توج بها المصري في العامين الماضيين، وسيصبح في حال نيلها مرة جديدة، ثالث لاعب فقط يتم اختياره الأفضل بعد الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا.

لكن التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة مالت لترشيح تتويج زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، السنغالي مانيه، بلقب أفضل لاعب لعام 2019 الذي شهد تتويجه مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والكأس السوبر الأوروبية، وختاماً بلقب كأس العالم للأندية في النسخة التي استضافتها الدوحة في ديسمبر.

وما يزيد من ترجيحات تتويج مانيه (27 عاماً) بعد فشله في ذلك في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين، هي التقارير التي تشير إلى غياب صلاح ومحرز عن الحفل المقرر مساء اليوم في منتجع سياحي في مدينة الغردقة.

وأدى مانيه دوراً موازياً تقريباً لصلاح (27 عاماً أيضاً) في مسيرة ليفربول في العام المنصرم. فهما تشاركا مع مهاجم أرسنال الجابوني بيار-إيمريك أوباميانغ لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019، وسجل المصري خمسة أهداف لليفربول في دوري الأبطال مقابل أربعة للسنغالي.

لكن الفارق الوحيد ربما بين الزميلين كان بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين، حيث خاب أمل المصريين بخروج منتخب الفراعنة من الدور ثمن النهائي بخسارة متأخرة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، بينما مكّن مانيه المنتخب السنغالي من بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام محرز والجزائر بنتيجة مماثلة.

التتويج القاري الجزائري يتوقع أن يفضي إلى تكريم المدير الفني للمنتخب جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب إفريقي لعام 2019، بعدما قاد تشكيلته إلى رفع الكأس بعد سبعة انتصارات في سبع مباريات.

وتمكن بلماضي (43 عاماً) من إعادة الانضباط إلى تشكيلة تزخر بالمواهب، بعد أعوام من عدم الاستقرار أبعدت الخضر عن موقعهم الطبيعي في كرة القدم الإفريقية.

ويتنافس بلماضي مع التونسي معين الشعباني الذي قاد الترجي إلى الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسمين متتاليين والحلول خامساً في مونديال الأندية، وآليو سيسيه الذي قاد السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية قبل أن يخسر أمام الجزائر ومدربها الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة. وتتنافس الجزائر والسنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل القارة، يتنافس الدولي المصري طارق حامد لاعب الزمالك الفائز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، مع التونسي أنيس البدري لاعب الترجي، والجزائري يوسف البلايلي، المنتقل إلى نادي الأهلي السعودي.

وفي جائزة أفضل لاعب شاب، يتنافس المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.