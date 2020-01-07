الأولمبي ينقل معسكره إلى بوريرام ويتأهب لفيتنام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، أمس، معسكره في بانكوك استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها تايلاند ابتداء من غد الأربعاء وحتى 26 يناير الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020، ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

وخاض منتخبنا مباراة ودية أمام فريق موانجتونج يونايتد التايلاندي كانت عبارة عن تقسيمة سعى خلالها سكورزا لمنح الفرصة لأغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب قبل المواجهة الأولى يوم الجمعة المقبل أمام منتخب فيتنام في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، وتغادر البعثة اليوم إلى مدينة بوريرام التي تستضيف مباريات المجموعة.

والتقى سيف عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى تايلاند أمس أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني بحضور غانم مبارك الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وأكد السفير ثقته بقدرة منتخبنا على الظهور بشكل إيجابي في هذه البطولة.

واجتاز طاقم حكامنا الدولي المكون من محمد عبدالله حسن، عمار الجنيبي وعمر محمد آل علي ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري، المشارك في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة اختبارات اللياقة البدنية التي نظمتها لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.