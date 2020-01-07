شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية رونالدو تبدد خيبة السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع يوفنتوس خلفه خيبة خسارته مباراته الأخيرة لعام 2019 على يد لاتسيو في مسابقة الكأس السوبر، بتغلبه أمس على ضيفه كالياري 4-0 بفضل ثلاثية وتمريرة حاسمة لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي، واضعاً «السيدة العجوز» في الصدارة بانتظار قمة «ساباولو» بين إنتر ميلان ومضيفه نابولي.
وكان الفريق قد أنهى 2019 بخسارته مباراة الكأس السوبر أمام لاتسيو 1-3 في العاصمة السعودية الرياض.
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