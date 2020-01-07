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ثلاثية رونالدو تبدد خيبة السوبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية رونالدو تبدد خيبة السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع يوفنتوس خلفه خيبة خسارته مباراته الأخيرة لعام 2019 على يد لاتسيو في مسابقة الكأس السوبر، بتغلبه أمس على ضيفه كالياري 4-0 بفضل ثلاثية وتمريرة حاسمة لنجمه البرتغالي في المرحلة 18 من ، واضعاً «السيدة العجوز» في الصدارة بانتظار قمة «ساباولو» بين إنتر ميلان ومضيفه نابولي.

وكان الفريق قد أنهى 2019 بخسارته مباراة الكأس السوبر أمام لاتسيو 1-3 في العاصمة الرياض.

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