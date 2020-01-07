انطلاق المعسكر الكشفي السادس في نادي المدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلق أمس الأول المعسكر الكشفي المسرحي السادس بنادي المدام، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، بمشاركة 35 لاعباً ومنتسباً للنادي في الفئة العمرية من 10-15 سنة، ويستمر المعسكر ثلاثة أيام في مقر مفوضية مرشدات الشارقة، وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام حرص النادي على تنفيذ المعسكر سنوياً وتفعيل الدور الثقافي والمجتمعي في النادي، موضحاً أن اللجنة الثقافية تبذل كل جهودها للإعداد لكافة الورش التدريبية والمحاضرات وتفاعل اللاعبين مع البرامج والأنشطة التي تنفذها اللجنة.

وأكد سعيد راشد بن فاضل الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والإعلام أن اللجنة الثقافية أعدت برنامجاً متميزاً هذا العام يضم مجموعة من الورش التدريبية في العمل الكشفي والمسرحي، ودورات في التصوير والرسم والخط العربي والكتابة الإبداعية، إضافة إلى عدد من الزيارات الإنسانية والأعمال التطوعية، حيث يعتبر المعسكر من البرامج السنوية المميزة والتي تهدف إلى تأهيل لاعبين في الفنون الأدبية والعمل الكشفي والمسرحي.

وأكد أن نادي المدام حريص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تصب في خانة الشباب والرياضة والعمل الثقافي بالتعاون مع كشافة الشارقة، وقال إن النسخة السادسة من المعسكر الكشفي تحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة، وأصبحت من الفعاليات الراسخة والثابتة في النادي لما تحفل به من أنشطة تراثية وتقام في مثل هذا التوقيت من كل عام.