شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضع قائمة رباعية لتعويض بيكيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ نادي برشلونة الإسباني في البحث عن بديل للاعبه جيرارد بيكيه، ويدرك «البلوغرانا» أن مسيرة بيكيه تعيش فصلها الأخير، لاسيما بعد تقدمه في العمر (32 عاماً)، وتذبذب مستواه في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويبدو أن النادي الكتالوني بدأ منذ الآن يُعد العدة لمرحلة ما بعد المدافع المميز.
وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن برشلونة، وضع قائمة قصيرة تضم أربعة أسماء، من أجل تعويض جيرارد بيكه في المستقبل القريب، إذ سيستقر النادي الكتالوني على واحد من هذه الأسماء، بهدف ضمه للفريق.
أما عن أول هذه الأسماء، فهو مدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت. وكان برشلونة من أكثر الفرق المهتمة بضم الدولي الهولندي، بيد أنه فضل الانتقال إلى «البيانكونيري».
أيضاً، يدخل مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسين (23 عاماً) ضمن قائمة برشلونة القصيرة، حيث تبدو حظوظ «البلوغرانا» جيدة في الظفر بالمدافع الدنماركي، الذي جلس طويلاً على دكة بدلاء النادي اللندني.
ويتعلق الاسم الثالث بمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش، الذي جذب اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة. ويأتي مدافع إشبيلية دييغو كارلوس (26 عاماً) كآخر خيار يضعه برشلونة لتعويض بيكيه.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يضع قائمة رباعية لتعويض بيكيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.