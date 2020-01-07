بطولة الشارقة العمالية الثالثة تدخل مراحل الحسم

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تواصلت بنجاح منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية الثالثة، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمشاركة 120 فريقاً تتنافس على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، في 5 ألعاب؛ هي: كرة القدم، وكرة السلة والكرة الطائرة علاوة على الهوكي والكريكيت.

شهدت منافسات الأسبوع الرابع، احتدام الصراع في بطولة كرة القدم التي يتنافس فيها 30 فريقاً تم توزيعهم على 6 مجموعات؛ من أجل التأهل إلى دور ال16 من البطولة؛ حيث سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، علاوة على أحسن 4 ثوالث.

حضر المنافسات سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأشاد بالمستوى الذي ظهرت عليه منافسات الأسبوع الرابع للبطولة، ما جعلها واحدة من أقوى البطولات على صعيد المستوى الفني للفرق في الألعاب ال5 المعتمدة بالبطولة، كما أشاد بالجهود المبذولة من فريق التنظيم الذي يقدم صورة حضارية في كل مجريات التنظيم، بما يتناسب والسمعة المرموقة لإمارة الشارقة في تنظيم واستضافة المحافل الرياضية على المستويات كافة.

وأسفرت مباريات كرة القدم عن تصدر فريق أدنوك «أ» المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فالكون باك (3-1)، قبل فريق غرفة التجارة والصناعة الذي حل ثانياً برصيد 6 نقاط، وبالرصيد نفسه من النقاط حل فريق فالكون باك ثالثاً، وتصدر فريق فاست للمقاولات المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط؛ بعد فوزه على الشارقة للأسمنت 10-0، وتلاه ثانياً في المجموعة فريق ريتش تارجت بالرصيد نفسه، وتلاه ثالثاً فريق بلدية الحمرية برصيد 6 نقاط، وتصدر أصباغ ناشيونال المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد تعادله في الأسبوع الرابع مع الهوية والجنسية (2-2)، وتلاه فريق بيز لينك ثانياً برصيد 6 نقاط، ثم سمارت تاتش ثالثاً بنفس الرصيد 6 نقاط، وفي منافسات المجموعة الرابعة تصدر فريق الدفاع المدني برصيد 9 نقاط؛ بعد فوزه الكبير على فريق بلدية الشارقة (11-1)، وتلاه بروسمارت ثانياً برصيد 7 نقاط، وتلاهما ثالثاً الاتحاد الأوروبي للمقاولات برصيد 4 نقاط، وفي المجموعة الخامسة قبض فريق شرطة الشارقة على الصدارة برصيد 8 نقاط؛ وذلك بتعادله في الأسبوع الرابع مع فريق المميز لأنظمة المراقبة بهدفين لكل فريق، وتلاه ثانياً فريق دائرة الخدمات الاجتماعية برصيد 5 نقاط وتبعه الحجل للتأمين الثالث ب4 نقاط، أما المجموعة السادسة فتصدرها فريق فاست «ب» برصيد 9 نقاط على الرغم من خسارته مباراة الأسبوع الرابع أمام إنجاز (1-2)، ليحل إنجاز ثانياً برصيد 6 نقاط، وخلفه الشحن والتفريغ ثالثاً ب3 نقاط.

وأسفرت منافسات كرة السلة التي شهدت ندية وإثارة، عن فوز فريق فاست للمقاولات بصعوبة على شارقة سكواد بنتيجة (70-69)، وافيبيل على كومريدز (51-46)، وتغلب فريق يو اي اي على نظيره الابايديث (84-78)، وفاز فالكون على نيت ريبيرز؛ نظراً لانسحاب الأخير، كما فاز فريق بيسداك على الحمرية بنتيجة (62-50) والموانئ العالمية على الشارقة التعاونية (92-46).

وفي منافسات كرة الطائرة أسفرت مباريات الجولة الرابعة عن فوز فريق سكسيس بوينت على فالكون باك (2-0)، وبالنتيجة نفسها فاز هيت شيلد على أسمنت الشارقة، وعلى جانب آخر تواصلت منافسات الكريكيت، وشهدت الجولة الرابعة فوز فريق شركة السعود على بيئة، وفريق بلدية الشارقة «أ» على فريق جي آر سي سي، وتغلب جامعة الشارقة على البنك العربي المتحد، وفريق يونايتد كايوب على فالكون باك، وفي الهوكي فاز فالكون جرين على شارقة تيجر انديان بلاك (3-0)، ولاكنور على شارقة تايجر جرين (3-0) في لعبتين وتايجر بلو على يوتي اس سي (3-0) واكسيبترز على شارقة تايجر انديان بلو 3-0.