شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل فيورنتينا وبولونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل ريكاردو أورسوليني مهاجم بولونيا هدفاً من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع من زاوية صعبة ليقود فريقه للتعادل 1-1 مع فيورنتينا ويحرم جوسيبي اياكيني من بداية مظفرة كمدرب للفريق الزائر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس.
وتقدم فيورنتينا بتسديدة مباشرة من ماركو بيناسي في الدقيقة 29، لكن فريقه لم يحافظ على النتيجة ليقبع في المركز 15 برصيد 18 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط بينما يحتل بولونيا المركز العاشر.
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