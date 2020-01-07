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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6/ 1/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 6/ 1/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل الأفضل فى أفريقيا ويؤكد نجاح الحدث الكبير، والأشعة تثبت سلامة مروان محسن وجاهزيته لدعم الأهلى فى مواجهة بلاتينيوم، ووفد زيسكو يصل القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق، والزمالك يؤجل قيد "كاسونجو" فى انطلاقة ميركاتو الشتاء بسبب "كارتيرون".
الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل الأفضل فى أفريقيا ويؤكد نجاح الحدث الكبير
أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا إلى أحمد أحمد رئيس الأتحاد الأفريقي لكرة القدم يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة، وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها رئيس الأهلي عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.
الأشعة تثبت سلامة مروان محسن وجاهزيته لدعم الأهلى فى مواجهة بلاتينيوم
أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام ، حيث أثبتت الأشعة جاهزية اللاعب، لتدعيم فريقه في مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، يوم 11 من الشهر الجاري بزيمبابوي.
الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.
فرجاني ساسى يطمئن جمهور الزمالك قبل مباراة زيسكو
شارك الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للفريق والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
الزمالك يؤجل قيد "كاسونجو" فى انطلاقة ميركاتو الشتاء بسبب "كارتيرون"
قرر مسؤولو الزمالك، إرجاء قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، فى القائمة البيضاء فى بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم فتح باب القيد فى مطلع شهر يناير الجاري، انتظارا للقرار النهائى من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بشأن تحديد مصير المقعد المتبقى للأبيض فى قائمته، بعدما انتظم اللاعب طوال الفترة الأخيرة فى تدريبات الفريق الأبيض.
وفد زيسكو يصل القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق
وصل وفد فريق زيسكو الزامبي إلى القاهرة للتجهيز لاستقبال بعثة الفريق التي تصل فجر الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وكان في استقباله نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة، وأصدر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي تعليماته بتوفير سبل الراحة للوفد الزامبي.
إيقاف مدرب سلة الزمالك وإحالته للتحقيق
وفاز الجزيرة علي الزمالك 97/87 بدوري السوبر، وجاء إحالة مدرب الزمالك للتحقيق وإيقافه بسبب اعتراضه على حكم المباراة والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض.
المقاولون: محمد طلعت يتحمل ثمن خطأ سموحة من مستحقاته؟!
استبعد المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، فكرة تحمل ذئاب الجبل دفع مستحقات سموحة لدى محمد طلعت مهاجم المقاولون، والتى تبلغ 762 ألف جنيه تقاضاها اللاعب بعد توقيعه للفريق السكندرى فى وقت سابق، الأمر الذى قد يتسبب فى إيقاف طلعت لمدة 6 أشهر، وفقاً لتأكيدات فرج عامر رئيس سموحة.
لحظة وصول ساديو مانى لمقر إقامته بسهل حشيش استعدادا لحفل الكاف ..صور
ينشر ”الخليج 365” صور خاصة لوصول لاعب الكرة السنغالى ونجم نادى ليفربول ساديو مانى، الى مقر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا للعام 2019 والذى تستضيفه إحدى منتجعات سهل حشيش، وهو أحد المتنافسين على الجائزة الأكبر فى إفريقيا مع اللاعب المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائرى رياض محرز نجم مانشيستر سيتى.
فريق أحمد أحمد يتقدم على إنفانتينو 4 / 3 فى الشوط الأول لمباراة الأساطير
انتهى الشوط الأول بين أساطير أفريقيا والذى يقوده أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وأساطير العالم الذى يقوده إنفانتينو، رئيس الاتحاد الأوروبى بتقدم الأول 4 / 3 فى المباراة الاستعراضية المقامة على سفح الأهرامات على هامش حفل جوائز الكاف للأفضل فى أفريقيا الذى سيقام غداً فى الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم، وأدار اللقاء تحكيميا عصام عبد الفتاح.
صدمة فى الجهاز الفنى للكرة النسائية .. تعرف على السبب
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