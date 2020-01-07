اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6/ 1/ 2020

أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا إلى أحمد أحمد رئيس الأتحاد الأفريقي لكرة القدم يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة، وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها رئيس الأهلي عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

الأشعة تثبت سلامة مروان محسن وجاهزيته لدعم الأهلى فى مواجهة بلاتينيوم

أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام ، حيث أثبتت الأشعة جاهزية اللاعب، لتدعيم فريقه في مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، يوم 11 من الشهر الجاري بزيمبابوي.

الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.

فرجاني ساسى يطمئن جمهور الزمالك قبل مباراة زيسكو

شارك الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للفريق والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

الزمالك يؤجل قيد "كاسونجو" فى انطلاقة ميركاتو الشتاء بسبب "كارتيرون"

قرر مسؤولو الزمالك، إرجاء قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، فى القائمة البيضاء فى بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم فتح باب القيد فى مطلع شهر يناير الجاري، انتظارا للقرار النهائى من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بشأن تحديد مصير المقعد المتبقى للأبيض فى قائمته، بعدما انتظم اللاعب طوال الفترة الأخيرة فى تدريبات الفريق الأبيض.