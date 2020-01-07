شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى فى 4 أيام قبل مواجهة بلاتينيوم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، استعداداته لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى، التى ستجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

واستعرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى برنامج الفريق الذى سيؤديه خلال الأيام الأربعة المقبلة قبل مواجهة بلاتينيوم، حيث جاء البرنامج كالتالى.. "راحة سلبية غدًا الثلاثاء، يوم الأربعاء تدريبات، يوم الخميس سفر إلى زامبيا، يوم الجمعة تدريب على ملعب المباراة، يوم السبت خوض المباراة أمام بلاتينيوم".

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أى رصيد من النقاط.

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وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أكد أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.

وكان كهربا قد شارك فى مباراة الفريق أمس أمام نادى «إف سى مصر»، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدورى الممتاز.