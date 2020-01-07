شكرا لقرائتكم خبر عن وعد مدرب الزمالك يمنح ناشئ النادى قبلة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أمير عبدالعزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للتدريب والتواجد مع الفريق الأول، وطالبهم ببذل أقصي ما لديهم من مجهود وإظهار امكاناتهم وعدم الاستعجال.. مشددا عليهم بأن فرصتهم قادمة، وخص مدرب الزمالك، احمد عيد برسالة تحفيزية، حيث اشاد به والاداء الذي قدمه خلال اللقاءين السابقين، مطالبا إياه بالتركيز فيما هو قادم وضرورة الالتزام.

كان الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد طلب تصعيد عدد من الناشئين لسد العجز في صفوف الفريق وهم: احمد عيد وحسام عبدالمجيد واسامة فيصل مواليد 2001، وعلاء حسن مواليد 2000، وحسين فيصل مواليد 1999.

وأدى الزمالك مرانه اليوم تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والذى منح كل من يوسف أوباما، ومحمد عبدالغنى لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

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وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الإجهاد والإرهاق.

كما أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس، حصة تأهيلية قوية تحت اشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الامور البدنية.

وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية، من أجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الأخير سواء لرؤية الجهاز الفنى أو للايقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.